Миллман о допинговом деле Халеп: «Это позор. Я даже больше удивлен поведением руководства и игроков WTA»

Джон Миллман высказался о допинговом деле экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

Австралиец отреагировал на то, что принятие решение постоянно откладывается. На этой неделе румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается.

«Задержки ITIA в отношении дела Симоны Халеп – позор. В любом случае к ней не должны постоянно относиться настолько пренебрежительно. Я даже больше удивлен, что WTA – руководство и игроки – не выступили с публичным осуждением этого процесса. Это просто смех.

Из-за постоянных переносов слушаний со стороны ITIA Симона оказалась в теннисном чистилище. Ее коллеги должны были ее поддержать и публично осветить эту ситуацию, чтобы состоялось правильное и честное слушание ее дела. Будь вы на ее месте, вы бы хотели хотя бы этого, вне зависимости от исхода».

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