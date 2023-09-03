Миллман о допинговом деле Халеп: «Это позор. Я даже больше удивлен поведением руководства и игроков WTA»

Теги допинг ATP WTA Симона Халеп Джон Миллман соцсети Теннис

Джон Миллман высказался о допинговом деле экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

Австралиец отреагировал на то, что принятие решение постоянно откладывается. На этой неделе румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается. 

«Задержки ITIA в отношении дела Симоны Халеп – позор. В любом случае к ней не должны постоянно относиться настолько пренебрежительно. Я даже больше удивлен, что WTA – руководство и игроки – не выступили с публичным осуждением этого процесса. Это просто смех.

Из-за постоянных переносов слушаний со стороны ITIA Симона оказалась в теннисном чистилище. Ее коллеги должны были ее поддержать и публично осветить эту ситуацию, чтобы состоялось правильное и честное слушание ее дела. Будь вы на ее месте, вы бы хотели хотя бы этого, вне зависимости от исхода».

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24 комментария

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Leo Bonart
Миллман, а когда травили Шарапову, ты что делал?
+35
-11
+24
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Комиссар Жабер
Вообще не жаль Симону, после ее слов в адрес Шараповой, даже если препарат попал к ней случайно. Не верю в судьбу и прочее, но тут прямо смачная ответка прилетела
+24
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+14
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Verunchik
Значит открылись дополнительные факты, требующие дополнительного расследования, например паспорт крови...
+16
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Кавабунга Шреддоголовый
Зато когда Маша оступилась, но сама все честно сказала, ее травили все подряд и никого это не волновало. Так что подожди, Симо. Карма вещь такая
+12
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Leo Bonart
Ответ Хаскерс
Понять и простить…
...сразу после отбытия заработанного дисквала
+5
-1
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Leo Bonart
Ответ Sincere
перед слушанием было заявлено, что вердикт будет в начале июля.
На основании тех данных, что были известны тогда
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tennisman75
Ответ Leo Bonart
Миллман, а когда травили Шарапову, ты что делал?
Со стаховским бухал, что он еще мог делать?)
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Aryna Lapko
А Салесову где респект?) он тоже за Симо впрягался) что за двойные стандарты)))
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goodloser
В стране, где два года содержания в СИЗО без приговора обычное дело, возмущение Миллмэна и Кэйхилла вызывает удивление.
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Verunchik
Ответ Sincere
перед слушанием было заявлено, что вердикт будет в начале июля.
Значит не все так просто, как хотелось бы мадемуазель Симоне
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Verunchik
Ответ Йенс Мустерманн
А где там профсоюз акробата и Поспишила? Судя по всему, создавался он отнюдь не для защиты прав игроков, как изначально заявлялось, а лишь для набития карманов этой парочки.
Ну хорош уже... Для тебя Маша заядлая допингистка, а Сима золотой п#### колпак.
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Leo Bonart
Ответ Комиссар Жабер
Что за плач Ярославны, не пойму. Очередное лицемерие, что-то про Машу подобное никто не говорил, а еще можно вспомнить зимнюю Олимпиаду в Пекине недавнюю с Валиевой, там вся западная пресса и западные спортсмены были очень рады такому, и публично травили 15-летнюю девочку, а тут вдруг впрягаются все хором за Халеп, и мол защитить и помогать ей нужно, сюр
А уж как американский антидопинг впрягался за публично уличенную Йохауг!
Интересно, когда у Халеп кончатся деньги на миллманов
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Комиссар Жабер
Ответ Sincere
Какая оригинальная свежая мысль, очень редко такие умные мысли встретишь на сайте!
Взаимно, дорогуша, но я не претендую на оригинальность
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Хаскерс
Понять и простить…
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Sincere
Ответ Verunchik
Значит открылись дополнительные факты, требующие дополнительного расследования, например паспорт крови...
перед слушанием было заявлено, что вердикт будет в начале июля.
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