Отстраненная за допинг Халеп об отпуске в Греции: «Когда жизнь дает сто причин плакать, покажи ей, что у тебя миллион причин улыбаться»

Теги WTA Симона Халеп соцсети Теннис

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп выложила пост из Греции.

«Когда жизнь дает тебе сто причин расстраиваться и плакать, покажи ей, что у тебя есть миллион причин улыбаться и смеяться», – написала румынка в сторис инстаграма.

В октябре 2022 года Халеп временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

Румынка неоднократно жаловалась, что ITIA мешает своевременному рассмотрению ее дела.

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3 комментария

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Наглая Кайса
Лучше плакать в Греции чем в жигулях
+10
0
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Dym86
Она чего там в Греции с Циципасом встречалась? В его стиле.
+9
-2
+7
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Emma Nevskaia
(с) Стэтхем
+6
-3
+3
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