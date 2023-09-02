Отстраненная за допинг Халеп об отпуске в Греции: «Когда жизнь дает сто причин плакать, покажи ей, что у тебя миллион причин улыбаться»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп выложила пост из Греции.

«Когда жизнь дает тебе сто причин расстраиваться и плакать, покажи ей, что у тебя есть миллион причин улыбаться и смеяться», – написала румынка в сторис инстаграма.

В октябре 2022 года Халеп временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

Румынка неоднократно жаловалась, что ITIA мешает своевременному рассмотрению ее дела.

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