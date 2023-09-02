Соболенко о матче с Касаткиной: «С ней всегда непросто. Нужно сохранять концентрацию, не торопиться»

Теги US Open WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи c Дарьей Касаткиной на US Open.

«С ней всегда непросто играть. Она показывает великолепный теннис, здорово двигается, старается достать каждый мяч. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать своей возможности».

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5 комментариев

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Садковский Ян
Уважительно о сопернице - профессионалка
+7
-2
+5
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rubysmith
Если матч поставят вечером, когда корты медленные, у Даши может шансы будут.
+3
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+2
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ChefJhonnyMorgan
Арина молодец, говорит с уважением. Но по хорошему не знаю, что должно произойти чтобы Касаткина выиграла
+5
-3
+2
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Dikki Shelton
Удачи Даше ☺
+2
-2
0
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armmaster
Ответ rubysmith
Если матч поставят вечером, когда корты медленные, у Даши может шансы будут.
А почему вечером корты медленнее?
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