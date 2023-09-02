Соболенко о матче с Касаткиной: «С ней всегда непросто. Нужно сохранять концентрацию, не торопиться»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи c Дарьей Касаткиной на US Open.

«С ней всегда непросто играть. Она показывает великолепный теннис, здорово двигается, старается достать каждый мяч. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать своей возможности».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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