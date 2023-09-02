Касаткина впервые с 2017-го вышла во вторую неделю US Open

Теги US Open WTA Дарья Касаткина Грет Миннен Теннис

Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен в третьем круге US Open – 6:3, 6:4.

Касаткина вышла во вторую неделю «Больших шлемов» шестой раз в карьере. В Нью-Йорке она добралась до 1/8 финала второй раз за девять выступлений.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко.

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Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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31 комментарий

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Alex19
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Вы и минуты не пропустите, чтоб не испражниться. ВездеСУЩИЙ просто.
+14
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Garik_new
Арину, конечно, пройти будет...труууудно!
+8
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+7
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Roman Araslanov
Терюшкову не показывайте)
+8
-3
+5
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Burak Orel
Ответ Olajuvon
Даше не хватает габаритов чтобы пройти Соболенко, нужна мега-удача и мощный план на матч, чтобы не было как в Цинцинатти!!!
По факту шансов нет, она блекло отыграла с Паркс, матч с Кенин вообще провалила, повезло с травмой. Ну с Миннен молодец, но Миннен это игрок не особо сильный. А теперь ей играть с Соболенко, которая просто будет уничтожать ее подачу, если Соболь сам матч не отдаст у Даши и 10% нет шансов)
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Andreas Soffliggare
Пожмут друг другу руки :)
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Viling
Арина, конечно, женщина крупная и, видимо, Даше будет сложно...
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goodloser
Касаткина отлично играла почти весь матч, но концовку смазала. В последних четырёх геймах она и играла пассивно, и ошиблась в них больше, чем за всю предыдущую часть матча. По счастью, Миннен помогла.
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AFP1
Ответ avcgloronalduMU
а теперь она попала под машину))
под Белаз / трактор
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Светлана Менова
Эх, опять Соболенко... :(
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dimon 2.0
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когда смотришь турнирную сетку номера 1 и номера 2 хочется сделать рукалицо. это какая-то прогулка а не турнир.
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Dikki Shelton
Неплохо, но Даша способна на большее. И время уже пришло 👌
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Alex19
Арину убегает по углам. Да от усталости сдохнет. Да и просто надоест.
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Olajuvon
Даше не хватает габаритов чтобы пройти Соболенко, нужна мега-удача и мощный план на матч, чтобы не было как в Цинцинатти!!!
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costa0545
Дальше не пройдёт, но для неё это хороший результат)))
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avcgloronalduMU
а теперь она попала под машину))
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Winger66
Ответ Великий Алонсо
Молодец Даша, дальше на выход, но 1/4 уже хороший результат
Ошибся чуток. На 170 тыс $. 1/8 пока.
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Доминик
Ответ Великий Алонсо
Молодец Даша, дальше на выход, но 1/4 уже хороший результат
"очень умная" алонса" даже не знает, в какую стадию прошли игроки. Позорище 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+2
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dedpihto59
Рад за Дашу👍‼️
+3
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Сергей48
Касаткина-Собеленко матч 🔥
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tRIFF
Интересный будет матч)
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Комиссар Жабер
Ответ Иван Шуткин
С детской подачей) Как она вообще выигрывает
Тут довольно легкие соперники были, выше себя рейтингом она не побеждает практически
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Oblomov76
Ответ Иван Шуткин
С детской подачей) Как она вообще выигрывает
Подавать не умеет, а играть умеет
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Andre402239
Ответ Иван Шуткин
С детской подачей) Как она вообще выигрывает
Матч смотрели? Как по мне, подача стала гораздо лучше
Если первая проходит, то шансы велики на выигрыш в отдельном взятом розыгрыше
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