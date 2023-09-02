Касаткина впервые с 2017-го вышла во вторую неделю US Open

Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен в третьем круге US Open – 6:3, 6:4.

Касаткина вышла во вторую неделю «Больших шлемов» шестой раз в карьере. В Нью-Йорке она добралась до 1/8 финала второй раз за девять выступлений.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко.

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