Касаткина впервые с 2017-го вышла во вторую неделю US Open
Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен в третьем круге US Open – 6:3, 6:4.
Касаткина вышла во вторую неделю «Больших шлемов» шестой раз в карьере. В Нью-Йорке она добралась до 1/8 финала второй раз за девять выступлений.
Теперь она поборется с Ариной Соболенко.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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