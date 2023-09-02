Риба о работе с Гауфф: «Она просто невероятная, 12 из 10»
Пере Риба рассказал о сотрудничестве с шестой ракеткой мира Коко Гауфф.
Испанец вошел в команду Гауфф в июне перед турниром в Истбурне. До этого он два года тренировал Циньвэнь Чжэн.
«Мы были на одной волне, поэтому договорились на испытательный срок.
Удивительно, какой у нее потенциал. Она в топе рейтинга, но у нее огромный запас того, что она может улучшить. Это одна из причин, почему я был очень, очень заинтересован в переговорах.
Самое важное – характер. То, как ты наполняешь корт своей энергетикой, то, как наслаждаешься игрой. Это не о результате, а о том, как ты играешь. Думаю, Коко начинает это понимать.
Все хорошее, что могут сделать для Коко другие люди, всегда приветствуется. Это подарок. Потому что если в команде каждый день позитивная энергетика и здоровая атмосфера, игрок это чувствует. Все делают свою работу очень хорошо.
Теперь я понимаю, почему люди любят Коко. Не только за то, что она хорошая теннисистка, но и за человеческие качества. Я не знал, что она такая. Ожидал другого.
Когда узнаешь ее лучше, замечаешь ее образование, манеры, то, как она относится к людям, как заканчивает тренировки и остается подольше ради болельщиков. Она заботится о таких вещах.
Я постоянно ей говорю: «Коко, ты слишком добрая». Она просто невероятная, 12 из 10.
Я очень хочу, чтобы она выиграла US Open. Но это не обязательно. Она будет стараться, обязательно выложится на 100%. Она каждый день готова к работе.
Мы уверены друг в друге и хорошо общаемся. Я так рад работать с ней, потому что она меня слушает. Могу сказать о ней только хорошее».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Стали разве что только мощнее. В остальном это не так. Здесь конечно субъективного больше, чем в видах спорта, где все измеряется эталонными единицами. Но невооруженным глазом заметно, как снизилось общее качество игры.
В том числе из-за того, что теннисистки "прошлого" ушли, либо уже не блещут.
Тренер на то и тренер, чтоб хвалить, это очевидно. Хороший человек -- не профессия, если тренер не считает, что она выиграет кучу шлемов, то зачем он ей нужен и чему научит?! Вот это точно риторический вопрос.
Я же буду ворчать когда сочту нужным, спрашивать разрешения для этого не обязательно. Почему так делают другие, раз речь о "постоянном" и, видимо, вам надоедливом ворчании, вопрос уже не ко мне.
Если вы первый день в интернете, то могу лишь обратить внимание, что подобное тоже очевидная данность, с которой придется жить либо игнорировать.
Да это понятно, понятно давно, нового в этих замечаниях ничего нет, дискуссионного, пожалуй, тоже, так и смысл в очередной раз писать о том, как всё хреново? Просто поворчать?)
Я, кстати, не считаю свой вопрос риторическим, я реально спросил, в чём смысл этого постоянного ворчания, когда и так всё понятно?