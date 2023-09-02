Риба о работе с Гауфф: «Она просто невероятная, 12 из 10»

Пере Риба рассказал о сотрудничестве с шестой ракеткой мира Коко Гауфф.

Испанец вошел в команду Гауфф в июне перед турниром в Истбурне. До этого он два года тренировал Циньвэнь Чжэн.

«Мы были на одной волне, поэтому договорились на испытательный срок.

Удивительно, какой у нее потенциал. Она в топе рейтинга, но у нее огромный запас того, что она может улучшить. Это одна из причин, почему я был очень, очень заинтересован в переговорах.

Самое важное – характер. То, как ты наполняешь корт своей энергетикой, то, как наслаждаешься игрой. Это не о результате, а о том, как ты играешь. Думаю, Коко начинает это понимать.

Все хорошее, что могут сделать для Коко другие люди, всегда приветствуется. Это подарок. Потому что если в команде каждый день позитивная энергетика и здоровая атмосфера, игрок это чувствует. Все делают свою работу очень хорошо.

Теперь я понимаю, почему люди любят Коко. Не только за то, что она хорошая теннисистка, но и за человеческие качества. Я не знал, что она такая. Ожидал другого.

Когда узнаешь ее лучше, замечаешь ее образование, манеры, то, как она относится к людям, как заканчивает тренировки и остается подольше ради болельщиков. Она заботится о таких вещах.

Я постоянно ей говорю: «Коко, ты слишком добрая». Она просто невероятная, 12 из 10.

Я очень хочу, чтобы она выиграла US Open. Но это не обязательно. Она будет стараться, обязательно выложится на 100%. Она каждый день готова к работе.

Мы уверены друг в друге и хорошо общаемся. Я так рад работать с ней, потому что она меня слушает. Могу сказать о ней только хорошее».

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