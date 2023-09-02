Риба о работе с Гауфф: «Она просто невероятная, 12 из 10»

Теги US Open WTA Пере Риба-Мадрид Коко Гауфф Теннис

Пере Риба рассказал о сотрудничестве с шестой ракеткой мира Коко Гауфф.

Испанец вошел в команду Гауфф в июне перед турниром в Истбурне. До этого он два года тренировал Циньвэнь Чжэн

«Мы были на одной волне, поэтому договорились на испытательный срок.

Удивительно, какой у нее потенциал. Она в топе рейтинга, но у нее огромный запас того, что она может улучшить. Это одна из причин, почему я был очень, очень заинтересован в переговорах.

Самое важное – характер. То, как ты наполняешь корт своей энергетикой, то, как наслаждаешься игрой. Это не о результате, а о том, как ты играешь. Думаю, Коко начинает это понимать.

Все хорошее, что могут сделать для Коко другие люди, всегда приветствуется. Это подарок. Потому что если в команде каждый день позитивная энергетика и здоровая атмосфера, игрок это чувствует. Все делают свою работу очень хорошо.

Теперь я понимаю, почему люди любят Коко. Не только за то, что она хорошая теннисистка, но и за человеческие качества. Я не знал, что она такая. Ожидал другого.

Когда узнаешь ее лучше, замечаешь ее образование, манеры, то, как она относится к людям, как заканчивает тренировки и остается подольше ради болельщиков. Она заботится о таких вещах.

Я постоянно ей говорю: «Коко, ты слишком добрая». Она просто невероятная, 12 из 10.

Я очень хочу, чтобы она выиграла US Open. Но это не обязательно. Она будет стараться, обязательно выложится на 100%. Она каждый день готова к работе. 

Мы уверены друг в друге и хорошо общаемся. Я так рад работать с ней, потому что она меня слушает. Могу сказать о ней только хорошее».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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11 комментариев

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maximus388
Ответ Новак Джокович
Лол, нынешние теннисистки намного сильнее чем прошлые
Только Возняцки об этом не говори, а то она там планы какие-то строит.
Стали разве что только мощнее. В остальном это не так. Здесь конечно субъективного больше, чем в видах спорта, где все измеряется эталонными единицами. Но невооруженным глазом заметно, как снизилось общее качество игры.
В том числе из-за того, что теннисистки "прошлого" ушли, либо уже не блещут.
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Новак Джокович
Ответ maximus388
Гауфф -- пробник не Серены, с которой ее пытаются сравнивать, а скорее Винус. И то те в ее молодом возрасте уже блистали куда как ярче, при этом соперницы у них были под стать, а не нынешнее племя, где последние годы коронуют всех кого не лень. Вернись сейчас из анабиоза Осака или Барти, тоже не бог весть какие одаренные, и они бы при должном желании/самоотдаче всех выносили.
Лол, нынешние теннисистки намного сильнее чем прошлые
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Valenchinche
Ответ Новак Джокович
Абсолютная чушь. Посмотрел на днях матч Серена Шарапова, десятилетней давности, скучно. Скорости очень низкие, Потом включил матч Швентек Соболенко как будто скорость увеличилась на 1,5х, очень быстро почти на уровне Atp. Так что, уровень игры точно повысился.
а вы знали, что скорость полета мяча в тв картинке зависит от угла снимающей камеры? вот что что, а скорость вы по тв никак не сравните...
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maximus388
Ответ ɔculpa
Так дело в том, что тренер и не говорит, что она выиграет кучу Шлемов и проведёт великую карьеру. Он лишь сказал, что она хорошо тренируется, хорошо подходит к делу, а также отметил её человеческие качества. Или всё это можно примечать лишь у великих игроков? Нет. Ваш комментарий был бы хоть и не нов, но уместен, если бы шла речь о том, как она щас всех обыграет. Но тренер этого не говорит. Потому и создаётся впечатление, что о нынешних теннисистках из топ-10 вообще говорить нельзя, тур же слабый. Или во всяком случае о них говорить нельзя ничего, кроме того, какие они никакие. Вот такие причины у моего контрворчания. Слабость тура – это очевидная данность, с этим приходится жить. Я, кстати, не считаю свой вопрос риторическим, я реально спросил, в чём смысл этого постоянного ворчания, когда и так всё понятно?
Аж форточку открыл, проветрил после вашего коммента.
Тренер на то и тренер, чтоб хвалить, это очевидно. Хороший человек -- не профессия, если тренер не считает, что она выиграет кучу шлемов, то зачем он ей нужен и чему научит?! Вот это точно риторический вопрос.
Я же буду ворчать когда сочту нужным, спрашивать разрешения для этого не обязательно. Почему так делают другие, раз речь о "постоянном" и, видимо, вам надоедливом ворчании, вопрос уже не ко мне.
Если вы первый день в интернете, то могу лишь обратить внимание, что подобное тоже очевидная данность, с которой придется жить либо игнорировать.
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ɔculpa
Ответ maximus388
Гауфф -- пробник не Серены, с которой ее пытаются сравнивать, а скорее Винус. И то те в ее молодом возрасте уже блистали куда как ярче, при этом соперницы у них были под стать, а не нынешнее племя, где последние годы коронуют всех кого не лень. Вернись сейчас из анабиоза Осака или Барти, тоже не бог весть какие одаренные, и они бы при должном желании/самоотдаче всех выносили.
Вот честно, я даже не говорю, что не согласен по существу, согласен скорее, но так надоедает постоянно это читать: вот был тур сильный, сейчас тур слабый, вот сейчас бы тех, кто был, и те кто есть бы взвыли.
Да это понятно, понятно давно, нового в этих замечаниях ничего нет, дискуссионного, пожалуй, тоже, так и смысл в очередной раз писать о том, как всё хреново? Просто поворчать?)
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ɔculpa
Ответ maximus388
Занятно. Вы скорее согласны, но так надоедает это читать и задаете риторические вопросы, так кто здесь ворчит? ) Конкретно мое замечание было в контексте новости, а не просто посреди белого поля о наболевшем. И то что последние годы новостей о том какая Гауфф уникальная, талантливая, с невероятным потенциалом и вообще 12 из 10 появляется не меньше, чем комментариев, о том как все хреново. Хотя даже не хреново, это данность, какой смысл пенять на плохую погоду. Только за игрока должны говорить титулы, рейтинг, знаковые яркие победы, она не доминирует даже в таком туре, вот и все. Когда начнет, тогда и реакция будет иная, либо по отношению к ней, либо общей массе соперниц.
Так дело в том, что тренер и не говорит, что она выиграет кучу Шлемов и проведёт великую карьеру. Он лишь сказал, что она хорошо тренируется, хорошо подходит к делу, а также отметил её человеческие качества. Или всё это можно примечать лишь у великих игроков? Нет. Ваш комментарий был бы хоть и не нов, но уместен, если бы шла речь о том, как она щас всех обыграет. Но тренер этого не говорит. Потому и создаётся впечатление, что о нынешних теннисистках из топ-10 вообще говорить нельзя, тур же слабый. Или во всяком случае о них говорить нельзя ничего, кроме того, какие они никакие. Вот такие причины у моего контрворчания. Слабость тура – это очевидная данность, с этим приходится жить.
Я, кстати, не считаю свой вопрос риторическим, я реально спросил, в чём смысл этого постоянного ворчания, когда и так всё понятно?
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sedric
Ответ Valenchinche
а вы знали, что скорость полета мяча в тв картинке зависит от угла снимающей камеры? вот что что, а скорость вы по тв никак не сравните...
Просто урыли одним комментом)
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