Гауфф о встрече с Бараком Обамой: «Когда увидела его, подумала: «О, боже мой». Не забуду этот момент до конца своей жизни»

Коко Гауфф отреагировала на присутствие Барака и Мишель Обамы на ее матче первого круга US Open против Лауры Зигемунд (3:6, 6:2, 6:4).

– На самом деле я встретила их прямо перед тем, как прийти сюда. Так что мое настроение немного улучшилось. Возможно, теперь я буду говорить более позитивно, чем планировала (улыбается). Это подняло мне настроение. Я так об этом и написала.

Я не была уверена, были они здесь или нет. Я видела сотрудников президентской охраны. Я не знала, были ли это мистер и миссис Байден. Я знала, что кто-то приехал. Потом я услышала, что, возможно, это господин Клинтон. Я не понимала, кто именно там был, так что узнала об этом только после матча.

Я не видела их в президентской ложе. Я смотрела в ту сторону, но их не видела. Потом мне передали, что они хотят поздороваться.

Я уже встречалась с миссис Обамой раньше. Изначально мне сказали, что будет только она. Потом я увидела в комнате и господина Обаму. Я подумала: «О, боже мой». Я еще не переварила это, потому что буквально только что зашла. Думаю, я не забуду этот момент до конца своей жизни. Да, я превратилась из очень расстроенной после тяжелой победы в очень счастливую. Была очень рада с ними встретиться, они мне дали несколько ценных советов.

– Поделитесь этим с нами.

– Они мне рассказали, как я держусь в сложных ситуациях. Она похвалила то, что я могу за себя постоять. Думаю, она была рада, что сегодня я это сделала.

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