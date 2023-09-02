Гауфф о том, что на ее матч пришел Джастин Бибер: «Я его увидела и после этого ни одного гейма не отдала»
Коко Гауфф прокомментировала то, что Джастин Бибер пришел на ее матч.
В третьем круге US Open она обыграла Элизу Мертенс – 3:6, 6:3, 6:0. Джастин Бибер был на трибунах со своей женой Хейли.
«Я увидела его, когда счет был 2:3 во втором сете. И подумала: «Не могу проиграть перед Джастином Бибером». После этого ни одного гейма не отдала.
В детстве Never Say Never была одной из моих любимых песен. Потом еще Baby. Я все его песни знаю. Хейли тоже пришла. Наверное, у них такое свидание было – это прикольно».
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