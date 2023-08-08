Гауфф об изучении французского: «Сейчас у меня самая длинная непрерывная серия на дуолинго, но всего 26 дней»

Коко Гауфф ответила, как продвигается ее изучение французского языка.

«Не очень хорошо. Я занимаюсь... Сейчас у меня самая длинная непрерывная серия на дуолинго, но всего 26 дней (смеется). Да, не так уж здорово. Я очень стараюсь.

Моя команда, Пере [Риба] и Мария, пытается учить меня испанскому, так что у меня голова кругом. А еще Брэд [Гилберт] учит меня всем этим странным, даже не знаю, калифорнийским словечкам 80-х и пытается заставить слушать «Иглз». Я даже не... Я была такая: «Филадельфия Иглз»?

В команде сейчас слишком много всего происходит (смеется). Все хотят, чтобы я хоть немного о них узнала, и я над этим работаю. Мой тренер по физподготовке – француз. Физиотерапевт и тренер – испанцы. А Брэд просто говорит на своем языке.

Мы стараемся (смеется)».

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