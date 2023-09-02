В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису в мужской сетке одиночного турнира болельщиков ждет один из самых интересных поединков. Немец Александр Зверев встретится с Григором Димитровым из Болгарии. Матч состоится в ночь со 2 на 3 сентября, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Спортсмены сыграют на стадионе имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Александру Звереву еще несколько лет назад прочили большое будущее и место первой ракетки мира. Такое вполне могло бы произойти тем более в прошлом сезоне он, казалось, вышел на пик своей карьеры, стал второй ракеткой мира и был одним из фаворитов Roland Garros. Во Франции он дошел до полуфинала и вполне мог его выиграть, пусть его соперником был Рафаэль Надаль. Сейчас сложно гадать, чем могло все закончится, потому что Зверев получил жуткую травму ноги. Сезон был для него завершен, долгое время пришлось восстанавливаться и вновь подниматься по рейтинговой лестнице. На Australian Open он дошел только до второго круга, во Франции вновь только до полуфинала, на Уимблдоне выбыл в третьем круге. Лучший результат немца на US Open — финал 2020 года, где он уступил австрийцу Доминику Тиму.

Григора Димитрова вполне можно отнести к поколению Новака Джоковича, до Стэна Вавринки все-таки еще очень далеко. Болгарин давно выступает в туре и не опускается ниже определенной планки. Лучшим его местом в рейтинге АТР было третье в 2017 году. С тех пор он выпадал даже из первой двадцатки, но неизменно туда возвращался. Сейчас он занимает 19 позицию. На трех из четырех турниров Большого шлема он неизменно добирался до полуфиналов, в том числе и на US Open в 2019 году. Сейчас Григор начал турнир с чрезвычайно сложного поединка против словака Алекса Молчана. Матч выдался затяжным, пришлось играть пять сетов с двумя тай-брейками и одним супертай-брейком, где сказался опыт болгарина. Зато во втором круге Григор сравнительно легко в трех сетах одолел Энди Маррея.

Шесть поединков провели между собой Александр Зверев и Григор Димитров, и в пяти из них выиграл немец. Он уступил лишь в самом первом матче, который состоялся в 2014 году на турнире в Швейцарии. С тех пор пять побед и, в том числе, три на харде. Букмекеры считают, что и на этот раз шансы Зверева предпочтительнее. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,42, выигрыш Димитрова оценивается коэффициентом 2,95.

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