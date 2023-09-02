Швентек о разговоре с Федерером: «Ему было трудно мне что-то советовать, он не видел меня в туре каждый день»

Теги Роджер Федерер WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, какие советы ей давал Роджер Федерер.

Они встретились на спонсорском мероприятии.

«Когда он играл в туре, казалось, что ему постоянно весело. Еще я слышала рассказы, что за полчаса до финала он мог спокойно болтать, был расслабленным.

Он такой человек. Этому стоит поучиться. Но я немного другая. Мне нужно быть в пузыре, сосредоточиться. Но было полезно услышать другой взгляд.

И ему было трудно мне что-то советовать, мы очень недолго говорили. К тому же он не видел меня в туре каждый день – когда он закончил, я только начинала.

Но я очень рада, что мы поговорили, и я увидела, как он подходит к определенным вещам».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sedric
Творцу нечего советовать роботу. Разные планеты.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комиссар Жабер
Федерер наверно думал, почему этот боллбой в кепке прицепился к нему
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aryna Lapko
Феде хоть сказали кто она такая?)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Тищенко
Да она не знает, как того трясло поначалу, если б не кулак Сирии, не было бы чемпа такого, был бы Руне))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бекзат Саматович
Ей бы поговорить а лучше нанять тренерлм Штефи Граф. Многому научила бы. Рост и вес у них одинаковый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TennisForever
Ответ sedric
Творцу нечего советовать роботу. Разные планеты.
Точно ☺️
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий