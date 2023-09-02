Швентек о разговоре с Федерером: «Ему было трудно мне что-то советовать, он не видел меня в туре каждый день»
Ига Швентек рассказала, какие советы ей давал Роджер Федерер.
Они встретились на спонсорском мероприятии.
«Когда он играл в туре, казалось, что ему постоянно весело. Еще я слышала рассказы, что за полчаса до финала он мог спокойно болтать, был расслабленным.
Он такой человек. Этому стоит поучиться. Но я немного другая. Мне нужно быть в пузыре, сосредоточиться. Но было полезно услышать другой взгляд.
И ему было трудно мне что-то советовать, мы очень недолго говорили. К тому же он не видел меня в туре каждый день – когда он закончил, я только начинала.
Но я очень рада, что мы поговорили, и я увидела, как он подходит к определенным вещам».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
8 комментариев