Швентек о разговоре с Федерером: «Ему было трудно мне что-то советовать, он не видел меня в туре каждый день»

Ига Швентек рассказала, какие советы ей давал Роджер Федерер.

Они встретились на спонсорском мероприятии.

«Когда он играл в туре, казалось, что ему постоянно весело. Еще я слышала рассказы, что за полчаса до финала он мог спокойно болтать, был расслабленным.

Он такой человек. Этому стоит поучиться. Но я немного другая. Мне нужно быть в пузыре, сосредоточиться. Но было полезно услышать другой взгляд.

И ему было трудно мне что-то советовать, мы очень недолго говорили. К тому же он не видел меня в туре каждый день – когда он закончил, я только начинала.

Но я очень рада, что мы поговорили, и я увидела, как он подходит к определенным вещам».

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