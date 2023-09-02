Кырстя, обыграв Рыбакину: «Она просто милашка. Чудесно, что она есть в туре»
Сорана Кырстя прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной на US Open.
Она выиграла в третьем круге со счетом 6:3, 6:7(6), 6:4.
«Она отличная теннисистка – не просто так стала четвертой ракеткой мира.
Еще она просто милашка. Чудесно, что она есть в туре.
Это отличная победа. Я хорошо играла, полностью выложилась и заслужила победу».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть
Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
Путинцевой тоже. :)
С Вами и согласиться можно, и поспорить, ведь это все настолько "тонкие настройки", все очень индивидуально.
На словах все звучит хорошо, но вы никогда не узнаете с самого начала "лучшего тренера с лучшей командой". При смене есть вариант вообще улететь в бездну.
И как показывает практика, подобные смены в долгосрочном плане бесперспективны.