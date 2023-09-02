Кырстя, обыграв Рыбакину: «Она просто милашка. Чудесно, что она есть в туре»

Теги US Open WTA Сорана Кырстя Елена Рыбакина Теннис

Сорана Кырстя прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной на US Open.

Она выиграла в третьем круге со счетом 6:3, 6:7(6), 6:4.

«Она отличная теннисистка – не просто так стала четвертой ракеткой мира.

Еще она просто милашка. Чудесно, что она есть в туре.

Это отличная победа. Я хорошо играла, полностью выложилась и заслужила победу».

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27 комментариев

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Asl Ali
Пора бы уже о смене тренера думать . Не игра , а валидол. Укороченные не бьём , у сетки не можем работать. Да по сути если первая подача не идёт , то все... Вуков сам 1000 место занимал в туре , никого толком не тренировал . Почему именно в него упёрлись при том , что не думаю ,что у федерации Казахстана нет возможности оплатить лучшего тренера с лучшей командой .

Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть

Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
+29
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+22
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Михаил Пригода
Ответ Asl Ali
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Ахахах, насмешили, скажите это всем остальным теннисистам, Павлюченковой, Касаткиной, которая недавно оплатила перелёт на участие в турнире одной теннисистке-колясочнице, потому что федерация этого не делает. Серене Уильямс скажите об этом, и всем остальным американкам
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Михаил Пригода
Ответ Asl Ali
Пора бы уже о смене тренера думать . Не игра , а валидол. Укороченные не бьём , у сетки не можем работать. Да по сути если первая подача не идёт , то все... Вуков сам 1000 место занимал в туре , никого толком не тренировал . Почему именно в него упёрлись при том , что не думаю ,что у федерации Казахстана нет возможности оплатить лучшего тренера с лучшей командой . Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
А почему федерация должна оплачивать? Сама она не может?
+16
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+15
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go25
Женская БИГ3, говорили они. Конечно, это не претензия и не проблема Лены, а исключительно журналистов, пытающихся везде натянуть сову на глобус и найти аналог: то Руне с Синнером, даже близко к ТБШ не подбиравшимся, записывают в новые БИГи, то после нескольких месяцев более-менее стабильной игры, когда одна из трёх даже на 3 строчку рейтинга ещё не поднялась, заговорили о женской БИГ3. Как-то забыли, что понятие БИГ3 появилось не за год или два крутой игры, а за мега стабильное доминирование после десятка лет. А теперь уже 20 лет на троих и каждый в топе оказывался на интервале 13-15 лет. Именно это невообразимо: ни Сампрас, ни Борг, ни Коннорс, никто другой такой выносливости сквозь поколения не показывали
+10
-1
+9
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Burak Orel
Ответ Asl Ali
Пора бы уже о смене тренера думать . Не игра , а валидол. Укороченные не бьём , у сетки не можем работать. Да по сути если первая подача не идёт , то все... Вуков сам 1000 место занимал в туре , никого толком не тренировал . Почему именно в него упёрлись при том , что не думаю ,что у федерации Казахстана нет возможности оплатить лучшего тренера с лучшей командой . Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
Федерация Казахстана должна оплачивать команду теннисистке с доходом в год под 7-8 лямов?)
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Порядка.нет
Когда у Елены не идет подача, жди беды....а подача барахлит ...и плечо видимо уже хроническое, невольно вспомнишь Шарапову
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milya ololo
Ответ Михаил Пригода
А почему федерация должна оплачивать? Сама она не может?
казахи платят за пиар страны
+4
-1
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Burak Orel
Ответ Asl Ali
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Чего? Оплачивают конечно, что ты несешь такое, любой теннисист в интервью когда вопрос о доходах, сразу говорит о тратах на команду
+4
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Мирослав Холод
сори сама милота
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milya ololo
Ответ Burak Orel
Казахи уже и не платят, ну если только за выступление за сборную Казахстана, смысл перехода это когда у тебя денег мало на развитие и они тебе дают, но как только ты уже в топе, я не думаю что Казахстан будет деньги давать просто так 😀
Бублику тренеров, отели, перелеты оплачивает Федерация КЗ.
Путинцевой тоже. :)
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Eugenie Nation
Ответ Asl Ali
Пора бы уже о смене тренера думать . Не игра , а валидол. Укороченные не бьём , у сетки не можем работать. Да по сути если первая подача не идёт , то все... Вуков сам 1000 место занимал в туре , никого толком не тренировал . Почему именно в него упёрлись при том , что не думаю ,что у федерации Казахстана нет возможности оплатить лучшего тренера с лучшей командой . Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
Забавно, что абсолютно дилетантские выводы заплюсованы
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Burak Orel
Ответ milya ololo
казахи платят за пиар страны
Казахи уже и не платят, ну если только за выступление за сборную Казахстана, смысл перехода это когда у тебя денег мало на развитие и они тебе дают, но как только ты уже в топе, я не думаю что Казахстан будет деньги давать просто так 😀
+3
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ne ravnodushen
Ответ Asl Ali
Пора бы уже о смене тренера думать . Не игра , а валидол. Укороченные не бьём , у сетки не можем работать. Да по сути если первая подача не идёт , то все... Вуков сам 1000 место занимал в туре , никого толком не тренировал . Почему именно в него упёрлись при том , что не думаю ,что у федерации Казахстана нет возможности оплатить лучшего тренера с лучшей командой . Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
Если бы взяла свою подачу на 4:5, и выиграла матч, комментарий о психологе и тренере был бы таким же?
С Вами и согласиться можно, и поспорить, ведь это все настолько "тонкие настройки", все очень индивидуально.
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Dmitry Aqf
Ответ Asl Ali
Пора бы уже о смене тренера думать . Не игра , а валидол. Укороченные не бьём , у сетки не можем работать. Да по сути если первая подача не идёт , то все... Вуков сам 1000 место занимал в туре , никого толком не тренировал . Почему именно в него упёрлись при том , что не думаю ,что у федерации Казахстана нет возможности оплатить лучшего тренера с лучшей командой . Там по факту всю команду нужно менять и усиленно работать с психологом. Потому что это не нормально постоянно сливать ведя по 40:0 и 40:15 . Так не должно быть Плюс с плечом уже надо решать вопросы. Сколько можно уже с этими тейпами выступать . Все равно нормальной игры не было давно уже
Навряд ли сменит. Для нее Вуков это примерно как для Медведева Сервара.
На словах все звучит хорошо, но вы никогда не узнаете с самого начала "лучшего тренера с лучшей командой". При смене есть вариант вообще улететь в бездну.
И как показывает практика, подобные смены в долгосрочном плане бесперспективны.
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Большой Сэми
Ответ Gondeira
Пф. Что тогда помешает Рыбакиной поменять страну на ту, которая "будет деньги давать просто так 😀"?
очень меркантильный вывод. Помешает к примеру чувство благодарности в отношении Федерации Казахстана, которая поддержала Елену на начале ее пути.
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Вадим Сидоров
"Она милашка, я бы с ней пошалила"-))
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Gondeira
Ответ Burak Orel
Казахи уже и не платят, ну если только за выступление за сборную Казахстана, смысл перехода это когда у тебя денег мало на развитие и они тебе дают, но как только ты уже в топе, я не думаю что Казахстан будет деньги давать просто так 😀
Пф. Что тогда помешает Рыбакиной поменять страну на ту, которая "будет деньги давать просто так 😀"?
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Burak Orel
Ответ Gondeira
Пф. Что тогда помешает Рыбакиной поменять страну на ту, которая "будет деньги давать просто так 😀"?
Например порядочность)
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Burak Orel
Ответ milya ololo
Бублику тренеров, отели, перелеты оплачивает Федерация КЗ. Путинцевой тоже. :)
С чего ты взял? Пруфы
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Daaannn1k
Ответ go25
Женская БИГ3, говорили они. Конечно, это не претензия и не проблема Лены, а исключительно журналистов, пытающихся везде натянуть сову на глобус и найти аналог: то Руне с Синнером, даже близко к ТБШ не подбиравшимся, записывают в новые БИГи, то после нескольких месяцев более-менее стабильной игры, когда одна из трёх даже на 3 строчку рейтинга ещё не поднялась, заговорили о женской БИГ3. Как-то забыли, что понятие БИГ3 появилось не за год или два крутой игры, а за мега стабильное доминирование после десятка лет. А теперь уже 20 лет на троих и каждый в топе оказывался на интервале 13-15 лет. Именно это невообразимо: ни Сампрас, ни Борг, ни Коннорс, никто другой такой выносливости сквозь поколения не показывали
Полностью согласен!
+1
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