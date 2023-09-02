Обладатель wild card Хиджиката вышел во вторую неделю US Open

110-я ракетка мира Ринки Хиджиката вышел в четвертый круг US Open, обыграв Чжичжэня Чжана – 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.

22-летний австралиец, получивший от организаторов wild card, впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он вообще всего второй раз в карьере выиграл три матча подряд на уровне основного тура – первый был в этом году в Хертогенбоше.

За счет этого результата Хиджиката дебютирует в топ-100.

За место в четвертьфинале он поборется с №10 .

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