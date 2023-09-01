Александрова о победе над Цуренко за 58 минут: «Сама не поняла, как получилось сыграть за час. Я настраивалась на долгий матч»
Екатерина Александрова прокомментировала победу над Лесей Цуренко во втором круге US Open.
Матч продолжался 58 минут и закончился со счетом 6:1, 6:3.
«Сама, честно, не поняла, как так получилось сыграть за час, потому что я настраивалась на довольно-таки долгий матч: Леся – очень непростой игрок, и еще нужно играть через длинные сложные розыгрыши. В целом сыграть за час намного приятнее, чем за три, и осталось больше сил на тренировки завтра и на следующую игру.
По количеству ошибок я особо ничего не меняла, просто, может быть, пыталась играть не суперактивно с самого первого мяча, а выжидать более удобный момент. Все равно были погрешности небольшие, но в целом я считаю, что получилось довольно-таки неплохо», – сказала Александрова в интервью каналу «Больше».
Теперь Александрова поборется с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой.
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