Маррей о поражении от Димитрова: «Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис. Но так бывает»

Теги Энди Маррей US Open ATP Григор Димитров Теннис

Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге US Open.

Он проиграл Григору Димитрову – 3:6, 4:6, 1:6.

«Конечно, я разочарован тем, что не смог сыграть так, как хотел бы. В моем нынешнем состоянии играть на высочайшем уровень невероятно тяжело. Иногда бывает тяжелее, чем обычно.

Сегодня потерпел очень неприятное поражение. Я боролся, но сыграл недостаточно хорошо. А на таких турнирах хочется показывать свой лучший теннис, создавать себе прекрасные моменты. У меня в этом году не получилось.

Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис. Но так бывает. Если на высочайшем уровне не показываешь достаточно хороший теннис, выиграть очень сложно».

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6 комментариев

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maalry
в случае с Сэром нужно, чтобы все совпало. рейтинг, подходящий для посева, сетка полегче и его хорошее состояние
на Уиме мог пойти подальше, если бы прошел грека, но увы(
+6
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Стэн Смит
Хватит мучать бедро. Пора вешать ракетку на гвоздь.
+8
-4
+4
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Kazanest
Трудно принять и понять, что всё закончено😟
+1
0
+1
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Верховенский1990
Эх Энди-робокоп, заканчивал бы ты уже карьеру. все равно на ТБШ уже не дойдешь дальше 3-го круга.
+1
-1
0
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dedpihto59
Сложно признать что, всё кончено🤷‍♀️‼️
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Sincere
Какой-то невероятно провальный матч был( что беспокоило - наверно дневная жара...
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