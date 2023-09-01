Маррей о поражении от Димитрова: «Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис. Но так бывает»

Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге US Open.

Он проиграл Григору Димитрову – 3:6, 4:6, 1:6.

«Конечно, я разочарован тем, что не смог сыграть так, как хотел бы. В моем нынешнем состоянии играть на высочайшем уровень невероятно тяжело. Иногда бывает тяжелее, чем обычно.

Сегодня потерпел очень неприятное поражение. Я боролся, но сыграл недостаточно хорошо. А на таких турнирах хочется показывать свой лучший теннис, создавать себе прекрасные моменты. У меня в этом году не получилось.

Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис. Но так бывает. Если на высочайшем уровне не показываешь достаточно хороший теннис, выиграть очень сложно».

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