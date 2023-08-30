Маррей о 200-й победе на «Больших шлемах»: «Это было потрясающе»

Теги Энди Маррей US Open ATP Корентен Муте Теннис

Энди Маррей прокомментировал победу над Корентеном Муте в первом круге US Open.

Он выиграл 6:2, 7:5, 6:3. Британец стал девятым теннисистом, одержавшим 200 побед на «Больших шлемах».

«Это было потрясающе. Великолепная атмосфера против одного из самых умелых игроков тура. У него так много инструментов вывести тебя из равновесия.

Он исключительный игрок, очень хорошо двигается и всегда создает небольшой хаос. Надеюсь, всем было интересно. В матче было несколько забавных розыгрышей. Я рад, что выиграл в трех сетах, потому что второй был очень напряженным».

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3 комментария

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Andreir888
Очень достойно! Наши поздравления, Энди!
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Almaz1995
Хотелось бы узнать топ 10 по этому списку
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cosset
Да, хороший был матч, с удовольствием посмотрела! Молодец Энди)
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