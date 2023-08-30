Медведев о жалобах Руне на то, что его поставили на маленький корт: «Могу понять его разочарование. И могу понять турнир»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев прокомментировал недовольство Хольгера Руне тем, что его матч первого круга US Open состоялся на Корте №5.

«Думаю, это сложный вопрос, потому что на него нужно смотреть с разных сторон. Я не помню, кто именно из мужской части играл вчера. Понятно, мы не говорим про корт Артура Эша. Думаю, это были Фрэнсис и Новак. Потом матч двух американцев – тут нечего сказать.

На Армстронге был Циципас – у него, скажем так, больше опыта на «Больших шлемах». Два-три финала. Вроде два.

Я могу понять его разочарование. И могу понять турнир. Дело в том, что в таких ситуациях ты всегда хочешь это обсуждать, особенно если побеждаешь – тогда становится немного легче стоять на своем.

Но если он продолжит играть так, как это делает сейчас, он уже скоро будет выступать на более значимых кортах.

Случалось ли такое со мной? Помню, один раз я жаловался, дело было на Australian Open. Но я люблю директора турнира. Мне кажется, у нас с Крэйгом [Тайли] замечательные отношения. Он даже сказал, что был против того, чтобы мой матч ставили поздно. Он сразу пришел ко мне и сказал: «Я был бы рад поставить твой матч на арену Рода Лэйвера, но не хотел, чтобы ты играл поздно вечером». Иногда это еще и недопонимание между игроками и турниром.

Так что да, если Хольгер останется на тех местах, где он сейчас, если продолжит хорошо играть, то будет чаще играть на больших кортах».

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4 комментария

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Игогор
Я могу понять Руне. Я могу понять турнир. Я могу понять Медведева. Слава Богу, Саша Бублик не принял участие в обсуждении этого животрепещащего вопроса современности, так как Сашу Бублика я вообще не понимаю.
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Евгений Фабиянчук
да Господи, Руне 20 лет, а спеси дофига. тот же Карлос скромнее себя ведёт тащемта. ну залетел ты на шару на 4 строчку (реальное его место - кмк, 7-8), ну переживай молча. ещё посмотрим, где он будет в ноябре.
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Сергей48
Как мило) один опытный жалобщик дал совет начинающему жалобщику)
+6
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Maratik1982
Ответ Игогор
Я могу понять Руне. Я могу понять турнир. Я могу понять Медведева. Слава Богу, Саша Бублик не принял участие в обсуждении этого животрепещащего вопроса современности, так как Сашу Бублика я вообще не понимаю.
я думаю Саше Бублику вообще ## ### на каком корте всех #####!
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