Кепфер снялся с матча с Алькарасом, подвернув ногу в шестом розыгрыше

Теги US Open ATP Доминик Кепфер Карлос Алькарас Теннис

Доминик Кепфер снялся с матча с Карлосом Алькарасом в первом круге US Open.

Немец подвернул ногу в шестом розыгрыше матча. После этого он отыграл еще час и снялся при счете 2:6, 2:3.

Вскоре после того, как Кепфер получил травму, он говорил со своим тренером, который спросил, что ему сказал физиотерапевт. Кепфер ответил, что не может играть с такой травмой.

После этого судья матча предупредила немца, что он не может вести полноценные разговоры с командой по ходу матча – правилами разрешены только подсказки с трибун. Кепфер на это ответил: «Я не хочу сниматься после 20 минут, потому что на трибунах 20 тысяч человек».

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1 комментарий

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Crestbook
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