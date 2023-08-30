Димитров ушел с 3 матчболов и впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам
Григор Димитров в первом круге US Open обыграл Алекса Молчана – 6:7(9), 6:7(5), 6:1, 7:5, 7:6(9). Экс-третья ракетка мира ушел с трех матчболов.
32-летний Димитров впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. До этого он 27 раз уступал две первых партии в пятисетовом формате и всегда в итоге проигрывал матч.
Во втором круге Димитров сыграет с Энди Марреем. Это будет их первая встреча с 2016 года.
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победы хочется для Энди