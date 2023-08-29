На турнир ATP 500 в Пекине заявились все из топ-10, кроме Джоковича

Стала известна заявка на турнире ATP 500 в Пекине, который пройдет с 28 сентября по 4 октября.

Выступить планируют:

Таким образом, из теннисистов топ-10 в заявке нет только Новака Джоковича.

Также в Китае сыграют Карен Хачанов и Александр Зверев.

Полностью список здесь.

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