На турнир ATP 500 в Пекине заявились все из топ-10, кроме Джоковича
Стала известна заявка на турнире ATP 500 в Пекине, который пройдет с 28 сентября по 4 октября.
Выступить планируют:
- Карлос Алькарас (1);
- Даниил Медведев (3);
- Хольгер Руне (4);
- Каспер Рууд (5);
- Янник Синнер (6);
- Стефанос Циципас (7);
- Андрей Рублев (8);
- Тэйлор Фриц (9);
- Фрэнсис Тиафу (10).
Таким образом, из теннисистов топ-10 в заявке нет только Новака Джоковича.
Также в Китае сыграют Карен Хачанов и Александр Зверев.
Полностью список здесь.
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