Брэди о возвращении в тур после 2 лет перерыва: «Первый матч играла в 9 вечера, а до этого ничего не ела часов с 2. Вышла и такая думаю: «Вот дерьмо, я не поела»

Теги WTA Дженнифер Брэди Теннис

Дженнифер Брэди прокомментировала возвращение в тур после 2-летнего перерыва.

Финалистка Australian Open-2021 на US Open проводит пятый турнир после травмы. В первом круге она обыграла Кимберли Бирелл – 6:3, 7:6(4).

«Первый турнир был непростым. Я просто заново ко всему привыкала, пыталась найти свой распорядок. Чувствовала себя немного потерянной. Не знала, что делать.

Я играла в 9 вечера, а до этого ничего не ела часов с 2. Вышла и такая думаю: «Вот дерьмо, я не поела». Голова кружится, сил нет. Нужно вспоминать такие мелочи.

Нужно натягивать струны на ракетках, а я забывала. Нужно делать всякие профессиональные мелочи, они должны быть зашиты в мозг. Каждый день перед выходом делаешь то, то и то. Не забывать брать мячи на тренировку».

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