Рейтинг WTA. Соррибес-Тормо поднялась на 40 строчек, Бенчич обошла Касаткину и Самсонову

Теги рейтинги WTA Виктория Томова Белинда Бенчич Сара Соррибес-Тормо Теннис

Чемпионка турнира в Кливленде Сара Соррибес-Тормо поднялась на 40 строчек.

Победительница 125-тысячника в Чикаго Виктория Томова вернулась в топ-100.

Белинда Бенчич обошла Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову, став 13-й.

WTA Singles Rankings

Положение на 28 августа 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 9955
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8746
3 (3) Джессика Пегула (США) 5945
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5670
5 (5) Онс Жабер (Тунис) 4831
6 (6) Коко Гауфф (США) 4595
7 (7) Каролин Гарсия (Франция) 3820
8 (8) Мария Саккари (Греция) 3585
9 (9) Маркета Вондроушова (Чехия) 3401
10 (10) Каролина Мухова (Чехия) 2995
13 (15) Белинда Бенчич (Швейцария) 2605
14 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2560
15 (14) Людмила Самсонова (Россия) 2525
16 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2480
20 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2190
27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1675
39 (37) Анна Блинкова (Россия) 1283
55 (95) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 996
63 (67) Мирра Андреева (Россия) 909
66 (64) Элина Аванесян (Россия) 901
69 (81) Клэр Лю (США) 879
72 (78) Камилла Рахимова (Россия) 846
82 (104)  Виктория Томова (Болгария) 802
84 (85) Диана Шнайдер (Россия) 772
89 (87) Анна Калинская (Россия) 755
92 (68) Александра Саснович (Беларусь) 746
98 (99) Анастасия Павлюченкова (Россия) 720

 

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