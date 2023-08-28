Рейтинг WTA. Соррибес-Тормо поднялась на 40 строчек, Бенчич обошла Касаткину и Самсонову
Чемпионка турнира в Кливленде Сара Соррибес-Тормо поднялась на 40 строчек.
Победительница 125-тысячника в Чикаго Виктория Томова вернулась в топ-100.
Белинда Бенчич обошла Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову, став 13-й.
Положение на 28 августа 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9955
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8746
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5945
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5670
|5 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|4831
|6 (6)
|Коко Гауфф (США)
|4595
|7 (7)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3820
|8 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3585
|9 (9)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3401
|10 (10)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2995
|13 (15)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2605
|14 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2560
|15 (14)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2525
|16 (16)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2480
|20 (22)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2190
|27 (27)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1675
|39 (37)
|Анна Блинкова (Россия)
|1283
|55 (95)
|Сара Соррибес-Тормо (Испания)
|996
|63 (67)
|Мирра Андреева (Россия)
|909
|66 (64)
|Элина Аванесян (Россия)
|901
|69 (81)
|Клэр Лю (США)
|879
|72 (78)
|Камилла Рахимова (Россия)
|846
|82 (104)
|Виктория Томова (Болгария)
|802
|84 (85)
|Диана Шнайдер (Россия)
|772
|89 (87)
|Анна Калинская (Россия)
|755
|92 (68)
|Александра Саснович (Беларусь)
|746
|98 (99)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|720
Комментарии