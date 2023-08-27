Эверт о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию: «Возьмите меньше денег и поступите правильно»

Теги WTA Крис Эверт WTA Finals Теннис

Крис Эверт прокомментировала возможный переезд WTA Finals в Саудовскую Аравию.

«Суть WTA в равенстве. Мы были лидерами и образцами для подражания в женском спорте. Последние 50 лет принимали решения, руководствуясь честностью и достоинством. Делали женщин сильнее. 

Возьмите меньше денег и поступите правильно 🙏💪👍», – написала экс-первая ракетка мира. 

Ранее сообщалось, что итоговый турнир WTA может переехать в Саудовскую Аравию и тогда его призовой фонд составит 14-15 млн долларов. Еще есть вариант с Чехией и 10 млн призовых. 

6 комментариев

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Борщ со сметанкой
Доплатишь?
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Antonbezb
Возьмите меньше денег = отдайте деньги, начни с себя
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Stas Salesov
Хотят саудиты скачущих полуголых потных женщин - пусть начинают с обычных турниров, перекупят лицензию на какой-нибудь пятисотник и все. Заодно можно будет оценить, какие там перспективы. Получить Итоговый - перебор, тот же Китай последовательно вкладывался в жентеннис, несмотря на плохую заполняемость трибун, некрасиво их так кидать..
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sa.lari
Ответ LSV
Почему Эверт решает, что правильно, а что нет?
она не решает, а высказывает свою точку зрения в ответ на заданный вопрос, ее мнение совпадает с мнением Навратиловой, и эти женщины столько сделали в теннисе и для тенниса, что прислушаться к ним было бы очень полезно. все-таки достоинство дороже денег.
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Александр Колосов
А то, что сами спортсмены заработают больше, это неважно, видимо?
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LSV
Почему Эверт решает, что правильно, а что нет?
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