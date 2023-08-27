Эверт о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию: «Возьмите меньше денег и поступите правильно»

Крис Эверт прокомментировала возможный переезд WTA Finals в Саудовскую Аравию.

«Суть WTA в равенстве. Мы были лидерами и образцами для подражания в женском спорте. Последние 50 лет принимали решения, руководствуясь честностью и достоинством. Делали женщин сильнее.

Возьмите меньше денег и поступите правильно 🙏💪👍», – написала экс-первая ракетка мира.

Ранее сообщалось, что итоговый турнир WTA может переехать в Саудовскую Аравию и тогда его призовой фонд составит 14-15 млн долларов. Еще есть вариант с Чехией и 10 млн призовых.