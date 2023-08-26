Руне о US Open: «Если сможете найти Корт №5, я там проведу свой первый матч в понедельник»
Четвертая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал то, что его поставили на второстепенный корт на US Open.
«Карта территории US Open. Если сможете найти Корт №5, я там проведу свой первый матч в понедельник. #увидимся #люблюсвоихболельщиков #люблювашуподдержку», – написал датчанин.
В Кливленде топ-теннисистки играют под мостом – на парковке. Прямо как в меме
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XPyне хоть бы подмигнул. Сэрина и то передала привет из роддома.
пхх))))