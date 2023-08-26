Руне о US Open: «Если сможете найти Корт №5, я там проведу свой первый матч в понедельник»

Теги US Open ATP Хольгер Руне Теннис

Четвертая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал то, что его поставили на второстепенный корт на US Open.

«Карта территории US Open. Если сможете найти Корт №5, я там проведу свой первый матч в понедельник. #увидимся #люблюсвоихболельщиков #люблювашуподдержку», – написал датчанин.

В Кливленде топ-теннисистки играют под мостом – на парковке. Прямо как в меме

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liza Veselova
Обидели мальчика))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
А что его на такой высокий корт поставили? 12-17 самый раз! И время на пол 7 утра.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Смотрите какая цаца!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
go25
Что-то у Руне со зрением не так: за несколько секунд даже два пятых корта нашёл: игровой и practice. Ещё вопрос, на какой именно его поставили 😆 и туалет максимально близко - очень удобно, чего возмущаться😆
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
А чем он недоволен я не пойму? Грубо говоря только играть начал, да и по достижениям он пока не Алькарас. Я понимаю возмущение, если бы Джоковича бы на 5 корт поставили, а тут Руне всего лишь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
И ни словечка своему главному воздыхателю - любителю молоденьких мальчиков и мужеподобных эфиопских "тётек".
XPyне хоть бы подмигнул. Сэрина и то передала привет из роддома.
пхх))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chingizhan2006
у него же мать психолог. наверное вдалбливает ему что он сын Кхала Дрого, который покроет своей кепкой и нытьем весь мир. ожидаю его вылет на ранних стадиях от ноунейма с кучой споров, мед. тайаутов и прочими штучками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cosset
это правда смешно, Руне подмигнул болельщикам и организаторам одновременно)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий