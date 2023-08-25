Корретха о поражении Алькараса в финале в Цинциннати: «Это идеальный урок перед US Open»

Алекс Корретха поделился ожиданиями от выступления Карлоса Алькараса на US Open.

В Нью-Йорке 20-летний испанец будет защищать титул.

«Не думаю, что поражение в финале в Цинциннати негативно скажется на Карлосе, потому что для него это был прекрасный финал. Это идеальный урок перед US Open. Карлос многое усвоил из поражения в полуфинале «Ролан Гаррос», а затем добился невероятного на «Уимблдоне».

Впереди может быть еще один финал, в котором он точно будет знать, как действовать против Новака. Так что я не думаю, что Карлоса что-то должно беспокоить. К тому же он выиграл US Open в прошлом году. Теперь он двукратный чемпион «Больших шлемов», и это должно убедить его, что он может сделать это снова.

С каждым разом они узнают друг друга немного лучше. И понимают, что любой их матч – это большая битва, где нужно пользоваться каждым шансом, потому что другого такого может не быть. Нужно сыграть на 100%, а если сыграешь на 99%, то этого будет недостаточно.

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