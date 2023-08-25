Чжу Линь в матче с Гарсия второй раз в карьере и сезоне обыграла соперницу из топ-10
48-я ракетка мира Чжу Линь в четвертьфинале в Кливленде обыграла №7 Каролин Гарсия – 6:4, 6:1.
29-летняя китаянка второй раз в сезоне и карьере обыграла соперницу из топ-10 – первой была Мария Саккари на Australian Open. В целом баланс Чжу Линь против десятки теперь составляет 2:7.
В полуфинале она встретится с Екатериной Александровой.
В свою очередь, Гарсия, в прошлом году выигравшая турнир в Цинциннати и дошедшая до полуфинала на US Open, в этом году после «Уимблдона» проиграла четыре матча из шести. Причем обе победы она одержала в Кливленде.
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