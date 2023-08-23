Макинрой о женском US Open: «И Швентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что это шанс закончить турнир и сезон №1 рейтинга»
Джон Макинрой прокомментировал перспективы Иги Швентек и Арины Соболенко на US Open.
«Доминирование очень сложно поддерживать. В мужском туре три игрока все делили – Рафа, Новак и Роджер. А тут вся ситуация изначально была очень необычно, потому что Эш Барти ушла из тенниса, и внезапно Швентек стала №1.
Она невероятно справлялась, доказала, что может выигрывать и на харде. Теперь от нее намного большего ждут, давление сильнее. И в целом она отлично справляется.
Соболенко в этом году выиграла первый «Большой шлем», так что она как никогда уверена в себе. Но ситуация очень непредсказуемая. Частично она будет зависеть от сетки, от покрытия.
И Швентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что это шанс закончить турнир и сезон №1 рейтинга».
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