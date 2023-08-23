Макинрой о женском US Open: «И Швентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что это шанс закончить турнир и сезон №1 рейтинга»

прокомментировал перспективы и на .

«Доминирование очень сложно поддерживать. В мужском туре три игрока все делили – , и . А тут вся ситуация изначально была очень необычно, потому что ушла из тенниса, и внезапно Швентек стала №1.

Она невероятно справлялась, доказала, что может выигрывать и на харде. Теперь от нее намного большего ждут, давление сильнее. И в целом она отлично справляется.

Соболенко в этом году выиграла первый «Большой шлем», так что она как никогда уверена в себе. Но ситуация очень непредсказуемая. Частично она будет зависеть от сетки, от покрытия.

И Швентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что это шанс закончить турнир и сезон №1 рейтинга».

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