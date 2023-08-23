Макинрой о женском US Open: «И Швентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что это шанс закончить турнир и сезон №1 рейтинга»

Теги US Open Джон Макинрой WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Джон Макинрой прокомментировал перспективы Иги Швентек и Арины Соболенко на US Open.

«Доминирование очень сложно поддерживать. В мужском туре три игрока все делили – Рафа, Новак и Роджер. А тут вся ситуация изначально была очень необычно, потому что Эш Барти ушла из тенниса, и внезапно Швентек стала №1.

Она невероятно справлялась, доказала, что может выигрывать и на харде. Теперь от нее намного большего ждут, давление сильнее. И в целом она отлично справляется.

Соболенко в этом году выиграла первый «Большой шлем», так что она как никогда уверена в себе. Но ситуация очень непредсказуемая. Частично она будет зависеть от сетки, от покрытия.

И Швентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что это шанс закончить турнир и сезон №1 рейтинга».

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5 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Не зря на Луи Армстронг арене висит табличка с надписью "Давление - это привилегия"
https://i.imgur.com/Min0oQD.jpeg
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sashati
Давление часть нашей жизни, так что все норм..
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Ярик01
А выиграет очередная чешка
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Stas Salesov
Ответ Йенс Мустерманн
Не зря на Луи Армстронг арене висит табличка с надписью "Давление - это привилегия" https://i.imgur.com/Min0oQD.jpeg
Помню, как какие-то местные нолефаны недавно тут приписали эту цитату своему кумиру))
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Stas Salesov
Помню, как какие-то местные нолефаны недавно тут приписали эту цитату своему кумиру))
Это наверное из третьей волны (после 2011 и 2015), самые свеженькие, что за акробата с дет... с 2021 года ))
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