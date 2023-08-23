Борис Беккер: «Женскому туру нужна суперзвезда, и я считаю, что Коко Гауфф – одна из них»
Борис Беккер прокомментировал прорыв Коко Гауфф.
19-летняя американка на прошлой неделе выиграла первый титул WTA 1000.
«Я считаю это прорывом, который можно сравнить с Янником Синнером. И сейчас она вошла в узкий круг явных фаворитов US Open. Это очень здорово для тура.
Она интересный человек, очень харизматичный. Она из Америки, теннисной земли обетованной, где больше всего крупных турниров. Женскому туру нужна суперзвезда, и я считаю, что Коко Гауфф – одна из них».
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