Борис Беккер: «Женскому туру нужна суперзвезда, и я считаю, что Коко Гауфф – одна из них»

Борис Беккер прокомментировал прорыв Коко Гауфф.

19-летняя американка на прошлой неделе выиграла первый титул 1000.

«Я считаю это прорывом, который можно сравнить с . И сейчас она вошла в узкий круг явных фаворитов . Это очень здорово для тура.

Она интересный человек, очень харизматичный. Она из Америки, теннисной земли обетованной, где больше всего крупных турниров. Женскому туру нужна суперзвезда, и я считаю, что – одна из них».

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