Борис Беккер: «Женскому туру нужна суперзвезда, и я считаю, что Коко Гауфф – одна из них»

Теги US Open WTA Борис Беккер Коко Гауфф Янник Синнер Теннис

Борис Беккер прокомментировал прорыв Коко Гауфф.

19-летняя американка на прошлой неделе выиграла первый титул WTA 1000.

«Я считаю это прорывом, который можно сравнить с Янником Синнером. И сейчас она вошла в узкий круг явных фаворитов US Open. Это очень здорово для тура.

Она интересный человек, очень харизматичный. Она из Америки, теннисной земли обетованной, где больше всего крупных турниров. Женскому туру нужна суперзвезда, и я считаю, что Коко Гауфф – одна из них».

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7 комментариев

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Syndycate
Все ожидали, что Гауфф станет второй Сереной, но она пока еще даже не Винус, и вряд ли станет
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Ярик01
Ответ Syndycate
Все ожидали, что Гауфф станет второй Сереной, но она пока еще даже не Винус, и вряд ли станет
Всего лишь 19 лет, вряд ли у всех негров одинаковое раннее развитие, кто-то после 20 лет может в прорыве ТБШ штамповать
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mrs Bennet
А как же Швентек? Борис ее игнорит?
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Доминик
Борька после тюряги совсем на мели, так что копеечка от кокошиных агентов точно не помешает )))))
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Hardy
с такой пресной игрой и слабым характером? вряд ли
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александр Панкратов
Борис Бекер ...тупой и ещё тупее
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Лёля Иванова
Ответ mrs Bennet
А как же Швентек? Борис ее игнорит?
Одна из них))) а других звёздах догадайтесь мол сами)
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