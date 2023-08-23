Борис Беккер: «Надеюсь, Джокович будет играть вечно»

Борис Беккер поделился впечатлениями от финала в Цинциннати.

В нем на решающем тай-брейке обыграл , отыграв сет, брейк и матчбол.

Беккер – бывший тренер серба.

«Надеюсь, Джокович будет играть вечно. Это дуэли, которые заставляют сердце болельщика биться быстрее: самый успешный игрок всех времен против лучшего в своем поколении, первой ракетки мира. Трудно представить что-то лучше. В Цинциннати они провели замечательный матч.

Со стороны Алькараса мне особенно понравился его тренер. И Карлос очень внимательно слушал его после каждого розыгрыша. Думаю, мы получили ответ на вопрос, важен ли тренер. Команда Новака тоже ему очень помогала, очень громко поддерживала.

Это именно то, что мы хотим видеть – чистые эмоции и страсть. Оба игрока оставили на корте всю душу».

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