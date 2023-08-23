Борис Беккер: «Надеюсь, Джокович будет играть вечно»

Теги Новак Джокович ATP Борис Беккер Карлос Алькарас Теннис

Борис Беккер поделился впечатлениями от финала в Цинциннати.

В нем Новак Джокович на решающем тай-брейке обыграл Карлоса Алькараса, отыграв сет, брейк и матчбол.

Беккер – бывший тренер серба.

«Надеюсь, Джокович будет играть вечно. Это дуэли, которые заставляют сердце болельщика биться быстрее: самый успешный игрок всех времен против лучшего в своем поколении, первой ракетки мира. Трудно представить что-то лучше. В Цинциннати они провели замечательный матч.

Со стороны Алькараса мне особенно понравился его тренер. И Карлос очень внимательно слушал его после каждого розыгрыша. Думаю, мы получили ответ на вопрос, важен ли тренер. Команда Новака тоже ему очень помогала, очень громко поддерживала.

Это именно то, что мы хотим видеть – чистые эмоции и страсть. Оба игрока оставили на корте всю душу».

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8 комментариев

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Ночная Фурия
Ну, вечно, не вечно... А пару-тройку лет хотелось бы еще понаслаждаться игрой Величайшего...
И да, это прекрасно - видеть, как великие теннисисты разных времен искренне восхищаются Джоковичем, его силой, талантом, волей и невообразимой стойкостью!!!
Айде, Ноле! Айде, сунце!!!!!!
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RegioDan
Вечно поиграть не получится, но его рекорды будут вечно вызывать желчь у фанатиков Рафы и Феди. )
Беднягам итак приходится жить с этим.
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sashati
Если вовремя заменить батарейки..
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Alex19
Боря— молодец. Вроде как, похвалил тренера Алькатраса, а реально и себя не обидел. Да, Боря, тренер очень важен, мы поняли. )))
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dedpihto59
Ответ Serg Leone
Такого допинга ещё не придумали
Весь этот допинг для долголетия уже съел Федерер!
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