Марион Бартоли: «Джокович завоевал всеобщее уважение, но с любовью все иначе»

Теги Марион Бартоли Новак Джокович ATP Теннис

Марион Бартоли рассказала, почему Новак Джокович не получает всеобщей любви .

Чемпионка «Уимблдона»-2013 прокомментировала отношение болельщиков к сербу.

«На Australian Open ситуация немного другая, потому что там огромное сербское сообщество. Но на остальных «Больших шлемах» ему тяжелее.

У меня есть ощущение, что Новак прибавляет и становится даже сильнее, когда сталкивается с трудностями. Он любит играть и бороться с таким отношением.

Люди просто привыкли, что борются два игрока. Если посмотреть историю тенниса, то были Борг против Макинроя, Сампрас против Агасси, Федерер против Надаля. Люди не привыкли, что есть кто-то третий.

Третий воспринимается как нарушитель спокойствия. Хочется болеть за одного или другого, за Роджера или Рафу. Не хочется, чтобы появился кто-то третий и начал все выигрывать. Так что он просто появился в неудачный момент.

Новак завоевал всеобщее уважение, но с любовью все иначе».

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16 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Толпой очень просто манипулировать.
Роджер начал доминировать, его выбрали лицом тенниса. Найк, джиллет, ролекс и прочее.
Появился Надаль. Разделил аудиторию и взял себе часть рекламы.
Пазл сложился. Пришло равновесие силы. "Их должно быть только двое - учитель и ученик".
Противостояние двух. Борг-Макинрой, Лендл-Виландер, Сампрас-Агасси.
И тут появляется третья сила, которая никому не нужна.
Начался хаос. Помимо страдающих фанатов, у которых забирают титулы, страдающие спонсоры.
Отсюда и образ, атаки, манипуляции сми.
Смешно слушать, когда в качестве аргумента говорят, это потому что Джок злой, ломает ракетки и прочее...)
Агасси был "плохим парнем" не то что бил ракетки, а вообще на кокосе сидел...что ему кстати говоря простили (простили бы Джоковичу? вопрос риторический), но по популярности превосходил Сампраса.
Макинрой тихоню Борга.
Сафин Федерера.
Ну и паспорт Джоковича не такой правильный, как у тех двух.)
Но Джокович пришёл надолго и заставил с собой считаться, хотят этого спонсоры, фанаты и сми или нет)
Без ежегодной премии "джентльмен года" как нибудь переживём)
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
Удивительно, как точно Дана характеристика! Одно не раскрыла, а почему Новак не получает всеобщей любви? Интересно было бы здесь услышать мнения разных людей?
Возможно, вы сами выскажете свое
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
В конце возможно и выскажу конечно! Если раньше не заминусуют?)))
Вас это сильно напрягает? Мешает высказывать мнение по какой-то причине?
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Alex Morhan
Ответ Nikolay Stavrogin
Толпой очень просто манипулировать. Роджер начал доминировать, его выбрали лицом тенниса. Найк, джиллет, ролекс и прочее. Появился Надаль. Разделил аудиторию и взял себе часть рекламы. Пазл сложился. Пришло равновесие силы. "Их должно быть только двое - учитель и ученик". Противостояние двух. Борг-Макинрой, Лендл-Виландер, Сампрас-Агасси. И тут появляется третья сила, которая никому не нужна. Начался хаос. Помимо страдающих фанатов, у которых забирают титулы, страдающие спонсоры. Отсюда и образ, атаки, манипуляции сми. Смешно слушать, когда в качестве аргумента говорят, это потому что Джок злой, ломает ракетки и прочее...) Агасси был "плохим парнем" не то что бил ракетки, а вообще на кокосе сидел...что ему кстати говоря простили (простили бы Джоковичу? вопрос риторический), но по популярности превосходил Сампраса. Макинрой тихоню Борга. Сафин Федерера. Ну и паспорт Джоковича не такой правильный, как у тех двух.) Но Джокович пришёл надолго и заставил с собой считаться, хотят этого спонсоры, фанаты и сми или нет) Без ежегодной премии "джентльмен года" как нибудь переживём)
Обсуждают Новака больше чем кого-либо) Он может и самый любимый игрок на большей части турниров, но приковывающий внимание. Это не популярность?)
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Сергей48
Удивительно, как точно Дана характеристика! Одно не раскрыла, а почему Новак не получает всеобщей любви? Интересно было бы здесь услышать мнения разных людей?
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Йенс Мустерманн
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Актёр плохой из него, а таких раньше на сценах забрасывали тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Люди стали, как бы, более цивилизованными, потому просто отказывают ему в любви. Что, кстати, очень болезненно для акробата. Ему важнее получить не титул, а эту самую любовь публики, какой не были обделены федали. Как он пустился в слёзы, будто маленькая девочка, в финале USO 2021, стоило стадиону проявить к нему теплоту.
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justbored
I know I’m unloveable
You don’t have to tell me
For message received loud and clear...
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Сергей48
Ответ Alex Morhan
Возможно, вы сами выскажете свое
В конце возможно и выскажу конечно! Если раньше не заминусуют?)))
+1
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Eugenie Nation
Ответ Nikolay Stavrogin
Толпой очень просто манипулировать. Роджер начал доминировать, его выбрали лицом тенниса. Найк, джиллет, ролекс и прочее. Появился Надаль. Разделил аудиторию и взял себе часть рекламы. Пазл сложился. Пришло равновесие силы. "Их должно быть только двое - учитель и ученик". Противостояние двух. Борг-Макинрой, Лендл-Виландер, Сампрас-Агасси. И тут появляется третья сила, которая никому не нужна. Начался хаос. Помимо страдающих фанатов, у которых забирают титулы, страдающие спонсоры. Отсюда и образ, атаки, манипуляции сми. Смешно слушать, когда в качестве аргумента говорят, это потому что Джок злой, ломает ракетки и прочее...) Агасси был "плохим парнем" не то что бил ракетки, а вообще на кокосе сидел...что ему кстати говоря простили (простили бы Джоковичу? вопрос риторический), но по популярности превосходил Сампраса. Макинрой тихоню Борга. Сафин Федерера. Ну и паспорт Джоковича не такой правильный, как у тех двух.) Но Джокович пришёл надолго и заставил с собой считаться, хотят этого спонсоры, фанаты и сми или нет) Без ежегодной премии "джентльмен года" как нибудь переживём)
С Новаком все просто, по Станиславскому.
Зритель говорит - не верю!
Тут уже ничего не поделать
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ S.Graf
Удивлён, что это сказала именно Марион (первый кулачок тенниса, кстати. синьёр Синнёр косплеит именно её)))) Мысль абсолютно правильная: 3й лишний стал Первым. А вот насчёт всенародной любви, и что Новак остро в ней нуждается - походу, это самый большой миф современного тенниса. Челу, который релаксирует йогой и "обнимашками с деревьями"; который своим тотемом выбрал Волка-одиночку; который из шумного Монако давным давно переехал в тихую Марбелью, а оттуда в почти родную Порто-Нове, вполне достаточно любви родных и немногочисленных близких друзей, с которыми он проводит отпуск в горах, подальше от восторженных толп. Ятд)
Все правильно кроме Мабейи:)
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