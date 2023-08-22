Марион Бартоли: «Джокович завоевал всеобщее уважение, но с любовью все иначе»

Марион Бартоли рассказала, почему Новак Джокович не получает всеобщей любви .

Чемпионка «Уимблдона»-2013 прокомментировала отношение болельщиков к сербу.

«На Australian Open ситуация немного другая, потому что там огромное сербское сообщество. Но на остальных «Больших шлемах» ему тяжелее.

У меня есть ощущение, что Новак прибавляет и становится даже сильнее, когда сталкивается с трудностями. Он любит играть и бороться с таким отношением.

Люди просто привыкли, что борются два игрока. Если посмотреть историю тенниса, то были Борг против Макинроя, Сампрас против Агасси, Федерер против Надаля. Люди не привыкли, что есть кто-то третий.

Третий воспринимается как нарушитель спокойствия. Хочется болеть за одного или другого, за Роджера или Рафу. Не хочется, чтобы появился кто-то третий и начал все выигрывать. Так что он просто появился в неудачный момент.

Новак завоевал всеобщее уважение, но с любовью все иначе».

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