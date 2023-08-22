Марион Бартоли: «Джокович завоевал всеобщее уважение, но с любовью все иначе»
Марион Бартоли рассказала, почему Новак Джокович не получает всеобщей любви .
Чемпионка «Уимблдона»-2013 прокомментировала отношение болельщиков к сербу.
«На Australian Open ситуация немного другая, потому что там огромное сербское сообщество. Но на остальных «Больших шлемах» ему тяжелее.
У меня есть ощущение, что Новак прибавляет и становится даже сильнее, когда сталкивается с трудностями. Он любит играть и бороться с таким отношением.
Люди просто привыкли, что борются два игрока. Если посмотреть историю тенниса, то были Борг против Макинроя, Сампрас против Агасси, Федерер против Надаля. Люди не привыкли, что есть кто-то третий.
Третий воспринимается как нарушитель спокойствия. Хочется болеть за одного или другого, за Роджера или Рафу. Не хочется, чтобы появился кто-то третий и начал все выигрывать. Так что он просто появился в неудачный момент.
Новак завоевал всеобщее уважение, но с любовью все иначе».
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Роджер начал доминировать, его выбрали лицом тенниса. Найк, джиллет, ролекс и прочее.
Появился Надаль. Разделил аудиторию и взял себе часть рекламы.
Пазл сложился. Пришло равновесие силы. "Их должно быть только двое - учитель и ученик".
Противостояние двух. Борг-Макинрой, Лендл-Виландер, Сампрас-Агасси.
И тут появляется третья сила, которая никому не нужна.
Начался хаос. Помимо страдающих фанатов, у которых забирают титулы, страдающие спонсоры.
Отсюда и образ, атаки, манипуляции сми.
Смешно слушать, когда в качестве аргумента говорят, это потому что Джок злой, ломает ракетки и прочее...)
Агасси был "плохим парнем" не то что бил ракетки, а вообще на кокосе сидел...что ему кстати говоря простили (простили бы Джоковичу? вопрос риторический), но по популярности превосходил Сампраса.
Макинрой тихоню Борга.
Сафин Федерера.
Ну и паспорт Джоковича не такой правильный, как у тех двух.)
Но Джокович пришёл надолго и заставил с собой считаться, хотят этого спонсоры, фанаты и сми или нет)
Без ежегодной премии "джентльмен года" как нибудь переживём)
You don’t have to tell me
For message received loud and clear...
Зритель говорит - не верю!
Тут уже ничего не поделать