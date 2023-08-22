Медведев, Хачанов и Маррей сыграют в Чжухае
Стала известна заявка на турнире в Чжухае, который пройдет с 20 по 26 сентября.
Самыми рейтинговыми игроками в ней стали:
- Даниил Медведев (3);
- Карен Хачанов (11);
- Кэмерон Норри (16);
- Ян-Леннард Штруфф (22);
- Тэллон Грикспор (25);
- Борна Чорич (29);
- Томас Мартин Этчеверри (32);
- Себастьян Корда (33).
Также в заявку попали Энди Маррей, Аслан Карацев и Александр Шевченко.
Полностью она здесь.
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