Медведев, Хачанов и Маррей сыграют в Чжухае

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Стала известна заявка на турнире в Чжухае, который пройдет с 20 по 26 сентября.

Самыми рейтинговыми игроками в ней стали:

Также в заявку попали Энди Маррей, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Полностью она здесь.

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1 комментарий

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goodloser
Sports.ru когда-нибудь научится формулировать информацию? Эти игроки в заявке в Чжухае, но совсем не факт, что они там сыграют. В первую очередь это относится к Хачанову.
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