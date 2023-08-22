Медведев, Хачанов и Маррей сыграют в Чжухае

Стала известна заявка на турнире в Чжухае, который пройдет с 20 по 26 сентября.

Самыми рейтинговыми игроками в ней стали:

(3);

(11);

(16);

(22);

(25);

(29);

Томас Мартин Этчеверри (32);

(33).

Также в заявку попали , и .

Полностью она здесь.

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