Уинстон-Сейлем (ATP). 1-й круг. Шевченко играет с Хуслером, Сафиуллин – с Серундоло
Александр Шевченк играет с Марком Хуслером в первом круге в Уинстон-Сейлеме.
Сетка турнира здесь.
Winston Salem Open
Уинстон-Сейлем, США
20 – 26 августа 2023
ATP 250
Призовой фонд – 760 930 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Александр Шевченко (Россия) – Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
Роман Сафиуллин (Россия) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
Илья Ивашко (Беларусь) – Чжичжэнь Чжан (Китай)
Александр Мюллер (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция)
Раду Албот (Молдавия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Алекс Микельсен (США) – Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Брэндон Накашима (США) – Джейсон Кублер (Австралия)
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