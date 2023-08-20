Уинстон-Сейлем (ATP). 1-й круг. Шевченко играет с Хуслером, Сафиуллин – с Серундоло

Теги результаты ATP Winston Salem Open Теннис

Александр Шевченк играет с Марком Хуслером в первом круге в Уинстон-Сейлеме.

Сетка турнира здесь.

Winston Salem Open

Уинстон-Сейлем, США

20 – 26 августа 2023

ATP 250

Призовой фонд – 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Александр Шевченко (Россия) – Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)

Роман Сафиуллин (Россия) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)

Илья Ивашко (Беларусь) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Александр Мюллер (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция)

Раду Албот (Молдавия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)

Алекс Микельсен (США) – Хуан Пабло Варильяс (Перу)

Брэндон Накашима (США) – Джейсон Кублер (Австралия)

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