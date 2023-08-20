Алькарас о словах Джоковича, что в нем есть черты Большой тройки: «Не совсем согласен. Я всегда говорю, что я полностью Карлос Алькарас»
Карлос Алькарас прокомментировал комплимент от Новака Джоковича.
На «Уимблдоне» серб сказал, что у Алькараса есть качества от всех игроков Большой тройки – Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
«Здорово, когда такой человек, как Новак, говорит о тебе такие вещи. Он играл против Рафы на пике, Роджера на пике и говорит, что во мне есть что-то от них. Это здорово.
Но я не совсем согласен. Я всегда говорю, что я полностью Карлос Алькарас. Я не копировал стиль Рафы, Роджера и Новака. Стараюсь идти по своему пути, создать Карлоса Алькараса».
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вроде я уже читал это месяц или больше назад