Алькарас о словах Джоковича, что в нем есть черты Большой тройки: «Не совсем согласен. Я всегда говорю, что я полностью Карлос Алькарас»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал комплимент от Новака Джоковича.

На «Уимблдоне» серб сказал, что у Алькараса есть качества от всех игроков Большой тройки – Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Здорово, когда такой человек, как Новак, говорит о тебе такие вещи. Он играл против Рафы на пике, Роджера на пике и говорит, что во мне есть что-то от них. Это здорово.

Но я не совсем согласен. Я всегда говорю, что я полностью Карлос Алькарас. Я не копировал стиль Рафы, Роджера и Новака. Стараюсь идти по своему пути, создать Карлоса Алькараса».

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10 комментариев

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Hardy
надоел
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+5
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Генадий Адамов
ну пора бы и осадить бычка, Новаче сделай это, иначе совсем зазнается, сегодня будет битва характеров, я лично делаю Удачи нашему славянину
+8
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+3
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Ан Кот
какой свежести эта "новость"?
вроде я уже читал это месяц или больше назад
+3
-1
+2
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Сергей48
Новак прав! От души ведь сказал? Зачем ему перед пацаном заискивать?)
+2
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Helga Kl
Ответ Anush15
Опять хейтеры Карасика бесятся )))). Что такого Карлос сказал ? Ему просто не нравится когда сравнивают
Беситесь только вы!) Причём не первый день
+1
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sashati
"я не совсем согласен." Он сам пришел)
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Anush15
Опять хейтеры Карасика бесятся )))). Что такого Карлос сказал ? Ему просто не нравится когда сравнивают
+1
-1
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чайник в треугольнике
Ферреро об адаптации Карлоса к траве во время Уимблдона: "на тренировках мы немного копировали Маррея, Роджера и Новака." Алькарас сегодня: "Я полностью Карлос Алькарас. Я не копировал стиль Рафы, Роджера и Новака." Вот и пойми 🤷‍♂
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arseny572
Ну я тоже не согласен с Карлосом, он просто клон Рафы, от Новака может быть срисовали только движение в шпагате, а от Деда вообще ничего, как по мне. А ранний Рафа - это да, дикость, поведение Маугли, плохо говорю по английски, нет никакого образования. Хотя Рафа был очень корректен со всеми, не звездил вообще. И он и сейчас корректен, сохранил это качества, остальные приумножил. Пока он интересен всем своей новизной, посмотрим что сегодня покажут на корте.
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