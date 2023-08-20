Гауфф о том, что обыграла Швентек после 7 поражений: «Не хотела такую статистику, как у Монфиса с Джоковичем»

Теги WTA Western & Southern Open Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Коко Гауфф прокомментировала первую победу над Игой Швентек.

Она обыграла ее в полуфинале в Цинциннати, хотя до этого уступала польке 0:7 в личных встречах.

«Не хочу обижать Гаэля, но я не хотела такую статистику, как у него с Новаком. Не хотела такого.

Я стараюсь исправить ситуацию. Надеюсь, мы еще встретимся, и я подтяну цифры (улыбается).

Мне добавляет уверенности то, что я способна обыгрывать таких соперниц. Она четырехкратная чемпионка «Больших шлемов», первая ракетка мира. Это показывает, что я могу быть на таком уровне.

Я уверена, что мы еще много раз встретимся. Наверное, я не буду каждый раз выигрывать, но эта победа показывает, что я на это способна.

И я считаю, что я очень далеко от своего пика. Я еще во многом могу прибавить».

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1 комментарий

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encaro_one
Разница всего в три года, десятка два личных встреч впереди.
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