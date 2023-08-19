Бывшая 30-я ракетка мира Дои завершит карьеру на турнире в Токио

Теги WTA Мисаки Дои Toray Pan Pacific Open Теннис

Мисаки Дои объявила, что завершит карьеру в сентябре. Ее последними турнирами станут WTA 250 в Осаке (11-17 сентября) и WTA 500 Токио (26 сентября – 1 октября).

32-летняя Дои – бывшая 30-я ракетка мира и чемпионка трех турниров WTA (одного в одиночке и двух в паре). Ее лучший результат на «Больших шлемах» – выход в четвертый круг «Уимблдона»-2016. За время выступлений в туре она одержала 196 побед.

В твиттере она объяснила, что завершает карьеру из-за постоянных проблем со спиной, которые обострились за последний год.

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1 комментарий

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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
победы в паре не считаются. это чисто коммерческое полу-развлекательное мероприятие.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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