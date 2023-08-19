Соболенко о том, что Швентек недовольна монтажем сериала Netflix: «Мы могли внести правки. Не знаю, почему она этого не сделала»

прокомментировала недовольство из-за сериала «Брейк-пойнт».

«Перед выходом его нам показывали, и можно было вносить правки. Я не знаю, почему она этого не сделала, когда смотрела свою серию. Не знаю.

Мне моя серия понравилась. Наверное, она была грустной, потому что я плакала, когда смотрела. Все плакали. Я надеялась, что покажут и позитивную сторону моей команды и меня.

Но в то же время мне очень понравилось, потому что я хотела показать людям, с чем мы сталкиваемся, закулисье.

Мне понравилось. Надеюсь, следующая серия будет еще лучше, позитивнее».

«Очень интересно смотреть на истерику». Netflix выпустил вторую часть сериала про теннис – и получилось душевно