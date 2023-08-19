Соболенко о мячах в Цинциннати: «Если тело не готово к длинному матчу, тебе не хватает сил, можно получить травму»

Теги WTA Western & Southern Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала покрытие и мячи в Цинциннати.

Она вышла в полуфинал, обыграв Онс Жабер.

«Покрытие здесь совершенно не такое, как в Монреале. В Монреале корт был очень быстрый. Здесь мяч отскакивает намного выше. Нужно время, чтобы адаптироваться.

Мячи мне пока нравятся. Они помогают моей игре, потому что удары становятся еще тяжелее. Не хочу жаловаться на мячи (улыбается).

Знаю, что некоторым они не нравятся, потому что они тяжелые. Если тело не готово к длинному матчу, тебе не хватает сил, можно получить травму.

Но мне все нравится (улыбается)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер с полудня! ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий