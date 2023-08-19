Соболенко о мячах в Цинциннати: «Если тело не готово к длинному матчу, тебе не хватает сил, можно получить травму»

Арина Соболенко прокомментировала покрытие и мячи в Цинциннати.

Она вышла в полуфинал, обыграв Онс Жабер.

«Покрытие здесь совершенно не такое, как в Монреале. В Монреале корт был очень быстрый. Здесь мяч отскакивает намного выше. Нужно время, чтобы адаптироваться.

Мячи мне пока нравятся. Они помогают моей игре, потому что удары становятся еще тяжелее. Не хочу жаловаться на мячи (улыбается).

Знаю, что некоторым они не нравятся, потому что они тяжелые. Если тело не готово к длинному матчу, тебе не хватает сил, можно получить травму.

Но мне все нравится (улыбается)».

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