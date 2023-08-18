Жабер о матче с Соболенко: «Знаю, что она не простила меня за «Уимблдон», так что будет весело»

Теги WTA Western & Southern Open Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Онс Жабер прокомментировала матч с Ариной Соболенко в Цинциннати.

Сегодня они встретятся в четвертьфинале. Жабер выиграла их последний матч – полуфинал «Уимблдона».

«На этом уровне постоянно будешь встречаться с Ариной и подобными игроками. Я с нетерпением жду еще одного классного матча.

Знаю, что она не простила меня за «Уимблдон», так что будет весело. Очень много эмоций. Но жду с нетерпением.

Я люблю играть с такими соперницами. Подобные матчи выводят нас на тот уровень, где мы сейчас находимся».

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1 комментарий

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Геннадий Обломов
Удачи Арине!
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