Жабер о матче с Соболенко: «Знаю, что она не простила меня за «Уимблдон», так что будет весело»

Онс Жабер прокомментировала матч с Ариной Соболенко в Цинциннати.

Сегодня они встретятся в четвертьфинале. Жабер выиграла их последний матч – полуфинал «Уимблдона».

«На этом уровне постоянно будешь встречаться с Ариной и подобными игроками. Я с нетерпением жду еще одного классного матча.

Знаю, что она не простила меня за «Уимблдон», так что будет весело. Очень много эмоций. Но жду с нетерпением.

Я люблю играть с такими соперницами. Подобные матчи выводят нас на тот уровень, где мы сейчас находимся».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе