Жабер о матче с Соболенко: «Знаю, что она не простила меня за «Уимблдон», так что будет весело»
Онс Жабер прокомментировала матч с Ариной Соболенко в Цинциннати.
Сегодня они встретятся в четвертьфинале. Жабер выиграла их последний матч – полуфинал «Уимблдона».
«На этом уровне постоянно будешь встречаться с Ариной и подобными игроками. Я с нетерпением жду еще одного классного матча.
Знаю, что она не простила меня за «Уимблдон», так что будет весело. Очень много эмоций. Но жду с нетерпением.
Я люблю играть с такими соперницами. Подобные матчи выводят нас на тот уровень, где мы сейчас находимся».
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