Швентек о съемках в сериале Netflix: «Поняла, что мне не совсем комфортно, когда меня преследуют камеры»

Теги WTA Ига Швентек Break Point Теннис

Ига Швентек прокомментировала свое участие в сериале «Брейк-пойнт».

«Я посмотрела только свою серию. Простите.

Было странно видеть себя в таком большом шоу. Но получился хороший опыт, и я многому научилась.

Я поняла, что мне не совсем комфортно, когда меня преследуют камеры, так что мне нужно сосредотачиваться на своих делах. Может быть, в будущем я буду лучше готова к такой ответственности.

Но здорово, что в теннисе появился такой проект. С другой стороны, когда мы смотрим сериал, мы иногда знаем больше. Но при этом мы понимаем, что это проект для людей, которые не очень много знают про теннис.

Я понимаю, почему они так делают, но я хотела бы, чтобы они включили некоторые вещи – например, выставочный матч в Кракове. Его не включили, и меня это расстроило. Но в целом это был приятный опыт, и я многое о себе узнала.

Я не из тех игроков, которые согласились на все. Не хотела, чтобы, например, снимали у меня дома, много снимали мою семью. Но я немного показала свою личную жизнь. Было кое-что с моей сестрой. Но это получилось немного напряженно, потому что трудно нормально разговаривать с сестрой перед камерами. Наверное, тогда я поняла, что еще не готова к таким вещам.

Но, да, они снимали в Кракове, и мне показалось, что там такая была отличная атмосфера, что это стоило бы показать. А еще показать, как некоторые игроки помогают украинцам.

Жаль, что это не показали. Наверное, лучше у них спрашивать почему. Может быть, это не вписывалось в сюжет серии».

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4 комментария

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Ничего Смешного
Ига, блин, смешная))) я не заметил, что ты испытывала дискомфорт, особенно в машине, на тайм-сквер, в массажной)
Так и сказала бы - не показали того, чего я хотела
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+3
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justbored
"А еще показать, как некоторые игроки помогают украинцам." Эх, жемчужину кинохроники вырезали ))
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Nazza1406
Вообще идея снимать её ну такая себе,у неё совсем не киношная внешность
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Lanw1
Ответ Ничего Смешного
Ига, блин, смешная))) я не заметил, что ты испытывала дискомфорт, особенно в машине, на тайм-сквер, в массажной) Так и сказала бы - не показали того, чего я хотела
Сказала же вроде.
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