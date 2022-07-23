Радванска обыграла Швентек в благотворительном матче в поддержку украинских детей. Свитолина была судьей на вышке

и приняли участие в благотворительном турнире в Кракове. Собранные средства будут переданы украинским детям.

В парном матче Швентек и 17-летний Мартин Павелски обыграли Радванскую и Сергея Стаховского (6:4, 10:12, 1:0). Первый сет прошел в классическом формате, второй – в виде чемпионского тай-брейка, а вместо третьего разыгрывалось решающее очко. Судьей на вышке была .

Теннисисты вышли на корт с микрофонами и сами комментировали игру. Так, Швентек сказала, что легче, чем этот матч». В другом эпизоде Швентек спросила, назовет ли Свитолина в честь нее дочь, если она возьмет следующий розыгрыш, после чего выиграла очко.

В одиночном матче экс-вторая ракетка мира Радванска обыграла нынешнего лидера рейтинга Швентек (6:4).

Фото: твиттер @sport_tvppl.

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