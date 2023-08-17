Циципас о Шелтоне: «Он еще духовно свободен на корте, играет беззаботно»

Теги ATP Western & Southern Open Стефанос Циципас Бен Шелтон Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Беном Шелтоном в Цинциннати.

Во втором круге он выиграл на двух тай-брейках. 

«Таким ребятам нечего терять, когда они выходят на центральный корт против соперника, который последние несколько лет показывал результаты. 

Он относительно новый человек в туре. Только начинает. Насколько я знаю, в этом году он впервые выехал из США. 

Так что он еще духовно свободен на корте. Не чувствует последствий, играет беззаботно – как и я на старте карьеры. 

С такими соперниками нужно быть осторожным. Они могут лупить в самые неожиданные точки, и нужно быть к этому готовым».

3 комментария

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Dikki Shelton
Все еще впереди 👌.
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Генадий Адамов
Ответ sashati
А тут о Бадосе заботится надо, она вместо отца теперь!
скорее матери😀
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sashati
А тут о Бадосе заботится надо, она вместо отца теперь!
+1
-1
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