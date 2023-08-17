Джокович о Цинциннати: «Мячи очень прыгучие. На центральном корте контролировать мяч трудно»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Теннис

Новак Джокович оценил первый матч в США с 2021-го.

В Цинциннати он прошел Алехандро Давидовича-Фокина, который снялся после первого сета.

«Трудно оценивать по одному сету – причем относительно короткому. Разменов на задней линии было не очень много, в основном доминировала подача. Я сделал пару брейков. Один раз проиграл подачу.

Были положительные моменты, были негативные. Но это все было ожидаемо – первый матч после перерыва. Мне потребуется несколько сетов, чтобы начать серьезное движение в правильном направлении.

Я был удивлен тем, какой быстрый корт, как мяч летит по воздуху. Мячи здесь очень прыгучие. Во время тренировок такого не было. На центральном корте контролировать мяч трудно. Насчет других не знаю. Надеюсь, по ходу турнира я начну чувствовать себя комфортнее».

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8 комментариев

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Alexander2022
Ответ Сергей48
Что то я не слышал, жалоб на мячи от Рафы никогда?) Время нытиков наступило? У одного прыгучие, у другого тухлые?!) Это чемпионы ноют? Или мальчишки из РТТ?
Плохо значит читал. Рафа обсуждал мячи.
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Valery24
Ответ invincible
Они вроде о разном говорят. Медведев жалуется на из тяжесть после пары геймов. Новак же наоборот, что они прыгучие и летят. Новаку наверное тоже достанется)
Даня тоже говорил,что они такие быстрые,что сложно их контролировать )
А вообще интересно,как много игроков в туре сейчас начнёт на них жаловаться. Второй турнир подряд и опять вылет большинства топов сразу. Рублёв,Рууд,Руне,Синнер,Тиафу,вряд ли дело только в форме
+5
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arseny572
Что нет контроля мяча было видно по игре по центру, трудно было переводить на диагонали. Ещё по паре это заметил. Быстрый Гаэль может быть проблемой. Но передвигался Новак очень хорошо, это обнадёживает. Ждём хорошего выступления!
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Евгений Фабиянчук
Ответ Сергей48
Что то я не слышал, жалоб на мячи от Рафы никогда?) Время нытиков наступило? У одного прыгучие, у другого тухлые?!) Это чемпионы ноют? Или мальчишки из РТТ?
лмао, Рафулик один из главных нытиков тура all the time
конкретно про мячи скулил не дальше, чем в январе
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invincible
Ответ Valery24
Новак тоже сказал,что мячи трудноконтролируемые,но прилетает как всегда только Медведеву,хотя уж кто,но Новак-это тот,кто приспосабливается и адаптируется ко всем условиям наверное лучше всех в туре
Они вроде о разном говорят. Медведев жалуется на из тяжесть после пары геймов.
Новак же наоборот, что они прыгучие и летят.
Новаку наверное тоже достанется)
+2
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Valery24
Новак тоже сказал,что мячи трудноконтролируемые,но прилетает как всегда только Медведеву,хотя уж кто,но Новак-это тот,кто приспосабливается и адаптируется ко всем условиям наверное лучше всех в туре
+2
-2
0
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