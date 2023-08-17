Джокович о Цинциннати: «Мячи очень прыгучие. На центральном корте контролировать мяч трудно»

Новак Джокович оценил первый матч в США с 2021-го.

В Цинциннати он прошел Алехандро Давидовича-Фокина, который снялся после первого сета.

«Трудно оценивать по одному сету – причем относительно короткому. Разменов на задней линии было не очень много, в основном доминировала подача. Я сделал пару брейков. Один раз проиграл подачу.

Были положительные моменты, были негативные. Но это все было ожидаемо – первый матч после перерыва. Мне потребуется несколько сетов, чтобы начать серьезное движение в правильном направлении.

Я был удивлен тем, какой быстрый корт, как мяч летит по воздуху. Мячи здесь очень прыгучие. Во время тренировок такого не было. На центральном корте контролировать мяч трудно. Насчет других не знаю. Надеюсь, по ходу турнира я начну чувствовать себя комфортнее».

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