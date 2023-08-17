Джокович выиграл первый матч в США с 2021-го – Давидович-Фокина снялся после первого сета

вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати после того, как снялся после первого сета из-за травмы спины. Серб выиграл партию 6:4.

В Цинциннати Джокович проводит первый турнир в США после US Open-2021. До этого его не пускали в страну, потому что он не привит от коронавируса.

В третьем круге серб сыграет с Гаэлем Монфисом, у которого ведет 18:0 в личных встречах.

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