Джокович выиграл первый матч в США с 2021-го – Давидович-Фокина снялся после первого сета

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати после того, как Алехандро Давидович-Фокина снялся после первого сета из-за травмы спины. Серб выиграл партию 6:4.

В Цинциннати Джокович проводит первый турнир в США после US Open-2021. До этого его не пускали в страну, потому что он не привит от коронавируса.

В третьем круге серб сыграет с Гаэлем Монфисом, у которого ведет 18:0 в личных встречах.

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1 комментарий

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Боримир
19:0 или 18:1 ?
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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