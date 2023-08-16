Шаповалов снялся с US Open

Теги травмы US Open ATP Аттила Балаш Денис Шаповалов Теннис

22-я ракетка мира Денис Шаповалов объявил, что не сыграет на US Open.

«Я делал все возможное, чтобы быть на 100% здоровым к US Open, но моему колену требуется больше времени, поэтому я вынужден сняться.

Энергия «Большого шлема», особенно в Нью-Йорке, не похожа ни на что другое. Буду очень скучать по выступлению перед такими потрясающими болельщиками в этом году! 💔», – написал Шаповалов в твиттере.

В основной сетке канадца должен заменить Аттила Балаш.

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3 комментария

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Ben Shelton
крайне неудачная вторая половина сезона. поправляйся!
+3
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+3
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etozhelesha
Да кому он нужен
Что играет, что не играет
+3
-3
0
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Nikola Shell
Ответ Ben Shelton
крайне неудачная вторая половина сезона. поправляйся!
Шелтон рви мадам цици
0
0
0
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