Давидович-Фокина о матче с Джоковичем: «У него есть все от Рафы и Федерера вместе взятых»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Алехандро Давидович Фокина прокомментировал матч с Новаком Джоковичем в Цинциннати. Они сыграют за место в 1/8 финала.

«У него есть все от Надаля и Федерера вместе взятых. Его тело настолько гибкое, и при этом он может играть очень надежно и своими действиями заставлять соперника ошибаться. Еще он забивает виннерсы. Очень хорошо подает. Но самый ключевой момент – то, что он очень хорошо читает игру. В любой момент матча он знает, что именно нужно сделать.

Когда я смотрю на Новака по телевизору, то не чувствую особого давления. Но на корте желание победить его зашкаливает. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы получать удовольствие от каждого розыгрыша, стараться показывать свой максимум и смотреть, что из этого выйдет».

Также он высказался о прорыве на «Мастерсе» в Торонто, где он дошел до полуфинала, по пути обыграв Каспера Рууда и Александра Зверева.

«Это придало мне уверенности, я понял, что могу обыгрывать топов. Это дает много сил, уверенности перед следующим матчем. Для меня эта неделя как новый вызов, потому что у меня всегда после хорошей недели наступает провал. Но, мне кажется, психологически я готов. 

Впереди встреча с Новаком, и это будет очень, очень тяжелый матч. Думаю, я готов к этой битве и постараюсь его обыграть».

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3 комментария

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Alex Morhan
Ответ Хозяин патриотов
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Фанам Надаля ли об этом говорить ...)
+13
-3
+10
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encaro_one
Да не, швейцарской передовой научной медицины и испанского доктора Фуэнтеса за спиной серба нет.
Поэтому не всё есть.
+2
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+2
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