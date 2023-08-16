Давидович-Фокина о матче с Джоковичем: «У него есть все от Рафы и Федерера вместе взятых»

Алехандро Давидович Фокина прокомментировал матч с Новаком Джоковичем в Цинциннати. Они сыграют за место в 1/8 финала.

«У него есть все от Надаля и Федерера вместе взятых. Его тело настолько гибкое, и при этом он может играть очень надежно и своими действиями заставлять соперника ошибаться. Еще он забивает виннерсы. Очень хорошо подает. Но самый ключевой момент – то, что он очень хорошо читает игру. В любой момент матча он знает, что именно нужно сделать.

Когда я смотрю на Новака по телевизору, то не чувствую особого давления. Но на корте желание победить его зашкаливает. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы получать удовольствие от каждого розыгрыша, стараться показывать свой максимум и смотреть, что из этого выйдет».

Также он высказался о прорыве на «Мастерсе» в Торонто, где он дошел до полуфинала, по пути обыграв Каспера Рууда и Александра Зверева.

«Это придало мне уверенности, я понял, что могу обыгрывать топов. Это дает много сил, уверенности перед следующим матчем. Для меня эта неделя как новый вызов, потому что у меня всегда после хорошей недели наступает провал. Но, мне кажется, психологически я готов.

Впереди встреча с Новаком, и это будет очень, очень тяжелый матч. Думаю, я готов к этой битве и постараюсь его обыграть».

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