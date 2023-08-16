Алькарас о 50-й победе в сезоне: «Мы ждали весь день, а когда вышли на корт, начался дождь. Было непросто»

Карлос Алькарас прокомментировал 50-ю победу в сезоне.

Он обыграл Джордана Томпсона во втором круге в Цинциннати – 7:5, 4:6, 6:3.

«Это был непростой матч, но ближе к концу я нашел свой лучший уровень. Мы ждали весь день, а когда вышли на корт, начался дождь. Так что да, было непросто.

Но нужно находить способ выиграть матч в такой ситуации».

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