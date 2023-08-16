Жабер о том, как ушла с 1:5 в решающем сете матча с Калининой: «Я видела, как это вчера сделала Винус. Она меня вдохновляет, нужно сказать ей спасибо»

Теги Винус Уильямс WTA Western & Southern Open Онс Жабер Ангелина Калинина Теннис

Онс Жабер прокомментировала камбэк в матче с Ангелиной Калининой в Цинциннати.

Туниска ушла с 1:5 в решающем сете и победила 6:3, 6:7(2), 7:6(2).

«Тяжелый матч, много разочарований. Я думала о многих вещах. Болельщики действительно помогли мне остаться в игре. Я слышала, как кто-то на трибунах просил меня не сдаваться. И я видела, как Винус вчера ушла с 1:5. Она вдохновляет меня и многих игроков, поэтому я должна сказать ей спасибо за этот камбэк», – сказал Жабер в интервью на корте.

Винус Уильямс в 43 года победила Кудерметову. Когда она впервые обыграла топ-20, половина нынешних топов еще не родилась

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