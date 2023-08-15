Винус после победы над Кудерметовой: «Всем говорю: «Молитесь за меня, чтобы я могла и дальше выходить на корт»

Теги Винус Уильямс WTA Western & Southern Open Теннис

43-летняя Винус Уильямс прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой.

В первом круге в Цинциннати она выиграла 6:4, 7:5, отыграв двойной брейк в каждом сете.

«Я на более высоком уровне, чем в начале года. И я очень переживала из-за перерыва на дождь, потому что меня очень травмировал Окленд, где я получила травму после дождя. Я думала: «Господи, нельзя снова это допустить».

Думаю, уровень у меня выше. Подача лучше. Вторая подача была лучше.

Важнее всего играть матчи. Это ничем не заменить – особенно после большого перерыва. Нужно просто играть. С теннисом у меня все в порядке, но матчи – это совершенно другая история.

С каждым матчем я играю лучше. Так что просто всем говорю: «Молитесь за меня, за мое здоровье, чтобы я могла и дальше выходить на корт» (улыбается)».

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2 комментария

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Генадий Адамов
то ли Кудерметова , то ли бабушка Винус переживает вторую или третью молодость?
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Мирослав Холод
радуй нас "баб"Ви 🙌
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