Руне о Возняцки: «Было безумно видеть, как игрок из Дании побеждает на «Большом шлеме», в невероятном финале. Это меня очень вдохновило»

Хольгер Руне рассказал, как его вдохновляет Каролин Возняцки.

На прошлой неделе экс-первая ракетка мира вернулась в тур после рождения двух детей.

«Мое первое воспоминание о ней – как она играла все турниры, а мы всей семьей сидели на диване и смотрели. Из воспоминаний особенно выделяется ее победа на Australian Open [в 2017-м]. Мы все смотрели. Было безумно видеть, как игрок из Дании побеждает на «Большом шлеме», в невероятном финале. Это меня очень вдохновило.

Никто из Дании до этого не выигрывал «Большой шлем» в одиночке. Увидев это, я подумал: «Может быть, и у меня однажды получится». Это усиливает веру.

У нее невероятный бэкхенд, но мужской и женский теннис очень сильно отличаются. Два ее лучших качества – это бэкхенд и бойцовский дух. Они привели ее к первой строчке рейтинга и победе на «Большом шлеме».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе