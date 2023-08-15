Швентек о претензиях Рыбакиной к WTA: «Мы не можем контролировать погоду, но, возможно, стоит сосредоточиться на том, что полезно для здоровья игроков»

Ига Швентек прокомментировала претензии Елены Рыбакиной к расписанию в Монреале.

Рыбакина жаловалась на позднее завершение матчей.

«Конечно, мы не можем контролировать погоду, но, возможно, стоит сосредоточиться на том, что полезно для здоровья игроков. Мы же играем каждую неделю.

Мы постоянно путешествуем, и в будущем было бы хорошо сосредоточиться на игроках – особенно со следующего года, когда будет больше обязательных и длинных турниров.

Во время грунтового сезона, в Риме и Мадриде, я сыграла четыре матча, которые закончились в районе или после полуночи. Понимаю, что нужно подстраиваться под телевидение и так далее, но я просила у WTA данные о том, смотрят ли люди матчи, которые начинаются после 10 вечера. Мне ничего не дали, но так было бы легче понять, есть ли смысл так поздно играть.

В Риме Соболенко играла в первый день и потом честно сказала, что устала и не смогла восстановиться после Мадрида – и проиграла. Я попросила поставить мой матч на второй день, но из-за этого всегда играла второй матч вечерней сессии. Трудно справиться с тем, что нужно пару недель каждый день играть ночью.

Мы ведь не можем заснуть за два часа после матча. Я довольна, когда засыпаю через четыре часа. Мне нужен час на процедуры, а еще общение с журналистами, растяжка, ужин. И выплеснуть адреналин после матча тоже непросто.

Так что я хотела бы как-то решить эту проблему».

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