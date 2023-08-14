Рыбакина раскритиковала турнир в Монреале: «Расписание было составлено непрофессионально, и ответственность за это должна нести WTA»
Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии после турнира в Монреале.
В полуфинале против Людмилы Самсоновой у нее было затейпированы плечо и спина.
– Я чувствую себя разбитой только из-за расписания и всей этой ситуации. Да, я не очень довольна, но это то, что есть. К сожалению, в таких ситуациях игроки мало что могут сделать. Мы не принимаем решения. И погода не помогла.
Так что я получила некоторые повреждения, но мы постарались с этим справиться.
– Бывали ли в вашей карьере такие марафоны, как в пятницу?
– Да, это первый такой долгий матч, и мы еще закончили так поздно. Это был первый и, надеюсь, последний раз. Думаю, расписание было составлено непрофессионально, и ответственность за это должна нести WTA.
Управление в WTA пока немного слабое, но я надеюсь, что что-то изменится, потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять.
– Говоря о восстановлении, планируете ли вы как-то поменять расписание перед US Open?
– Сложно сказать. Теперь мне нужно понять, как я себя чувствую, и оценить свои микротравмы, так что посмотрим.
Я должна быть умной, принимая то или иное решение, потому что US Open уже совсем скоро.
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По лицу явно было видно, что сильно недовольна, и не без причины. Рыбакина может и тихий, спокойный игрок на корте, но когда надо, постоит за себя и выразит свою позицию.