Рыбакина раскритиковала турнир в Монреале: «Расписание было составлено непрофессионально, и ответственность за это должна нести WTA»

Теги WTA National Bank Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии после турнира в Монреале.

В полуфинале против Людмилы Самсоновой у нее было затейпированы плечо и спина.

– Я чувствую себя разбитой только из-за расписания и всей этой ситуации. Да, я не очень довольна, но это то, что есть. К сожалению, в таких ситуациях игроки мало что могут сделать. Мы не принимаем решения. И погода не помогла.

Так что я получила некоторые повреждения, но мы постарались с этим справиться.

– Бывали ли в вашей карьере такие марафоны, как в пятницу?

– Да, это первый такой долгий матч, и мы еще закончили так поздно. Это был первый и, надеюсь, последний раз. Думаю, расписание было составлено непрофессионально, и ответственность за это должна нести WTA.

Управление в WTA пока немного слабое, но я надеюсь, что что-то изменится, потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять.

– Говоря о восстановлении, планируете ли вы как-то поменять расписание перед US Open? 

– Сложно сказать. Теперь мне нужно понять, как я себя чувствую, и оценить свои микротравмы, так что посмотрим.

Я должна быть умной, принимая то или иное решение, потому что US Open уже совсем скоро.

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7 комментариев

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Ольга Карева
Все по фактам. Турнир дно. Еще тысячник лол.
+21
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Furry
Просто п.. а не высококлассный турнир, слов приличных нет!
+7
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+6
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Dym86
Обычному человеку было видно,что: когда ее матч поставили 5 запуском, явно было,что закончат за полночь. На след день, знали прогноз погоды, но не изменили расписание. Итого Самсонова второй раз играла 2 матча за день. Это или не профессионализм или злонамеренно, так как Швентек и Регула шли в другой половине по стандартному графику и имели преимущество.
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antonanton_
Правильно что теннисистки говорят об этом, в этом году вообще какая-то дичь творится и именно на мастерсах, Мадрид, Рим и теперь Монреаль это 3 самых отстойных турнира в этом году, а WTA зато постит твитты какой шикарный финал пока одна теннисистка мертвая практически
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billy_pilgrim
В конце еще добавила, что самое худшее в этой ситуации - это то, что она повлияла не только на этот турнир - будет сложно восстановиться и на следующие 2 недели тоже.

По лицу явно было видно, что сильно недовольна, и не без причины. Рыбакина может и тихий, спокойный игрок на корте, но когда надо, постоит за себя и выразит свою позицию.
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Leo Bonart
Ответ billy_pilgrim
В конце еще добавила, что самое худшее в этой ситуации - это то, что она повлияла не только на этот турнир - будет сложно восстановиться и на следующие 2 недели тоже. По лицу явно было видно, что сильно недовольна, и не без причины. Рыбакина может и тихий, спокойный игрок на корте, но когда надо, постоит за себя и выразит свою позицию.
И надо еще иметь в виду, что Самсоновой пришлось много хуже
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billy_pilgrim
Ответ Leo Bonart
И надо еще иметь в виду, что Самсоновой пришлось много хуже
Абсолютно!
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